Um móvel para o futuro

Grupo Sierra, de Gramado, acaba de lançar um novo jeito de fazer móveis com a marca NocaMóveis. Eles são fabricados em polyvinyl, com tecnologia patenteada pela empresa em 37 países, têm design contemporâneo, durabilidade acima da média e maior velocidade de produção que outras matérias-primas, segundo o presidente André Tissot. Com linhas para ambientes residenciais e corporativos, não mofam, não propagam chamas e podem molhar. Além disso, tem componentes antifúngicos e antibacterianos. Outra grande vantagem do polyvinyl, usado pela primeira vez em móveis, é o fato de ser 100% reciclável. A marca já está presente em Blumenau, Brusque, Garopaba, Balneário Camboriú, Gramado e Gravataí.

Big 10 mil prêmios

Os clientes que efetuarem compras acima de R$ 100,00 em uma das lojas do Big concorrerão a mais de 10 mil prêmios instantâneos de até R$ 100,00 com o desconto aplicado na hora e direto no caixa. A campanha irá sortear ainda 4 prêmios semanais de um ano de salário cada. Para isso, basta acessar o site do grupo e inscrever o cupom fiscal com valor a partir de R$ 100,00 para gerar o número da sorte.

Pequenos hóspedes

Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre e o desenho animado Giramille se unem em uma divertida parceria que apresentará ações especiais para os pequenos hóspedes, a partir deste domingo. É parte do projeto Experiência Mais, para diversificar os produtos da marca hoteleira em toda a rede e atingir novos públicos.

Novidades Flowork

A gaúcha Flowork, líder em coworking no Sul, lança serviço para atender às novas formas de trabalho durante a pandemia, entre eles, planos de escritório virtual, quando o cliente contrata endereço comercial em área nobre nas cidades de Porto Alegre e Curitiba. A novidade neste modelo é a opção home office, onde o cliente tem a opção de ter em sua casa um pouco da estrutura Flowork, recebendo a cadeira e a estação de trabalho para instalação no local de sua preferência.

Café para assinante do clube de livros

A TAG - Experiência Literárias se uniu à marca de produtos café Melitta para criar o mimo do kit "Inéditos" de setembro, enviado aos mais de 28 mil assinantes do clube de livros. Ele está relacionado à história do livro "Cartada final", do autor John Grisham. Ainda inédito no país, é um suspense que traz advogados e outros personagens bebendo café em várias cenas. Alinhado ao conceito de experiência, o mimo consiste em um pacote de café em pó da linha Gourmet, um suporte para filtro e um pacote de filtros. O kit "Inéditos" tem assinantes em todos os Estados do País, sendo 52% deles na região Sudeste. A estratégia do clube é prezar pela cocriação com as marcas para gerar experiências que façam sentido na hora da leitura.