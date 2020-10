Novos locais de trabalho

A crise de Covid-19 acelerou mudanças nos locais de trabalho em muitas empresas. Atentos a isso, os empresários buscam dar condições aos empregados para que ganhem produtividade mesmo operando remotamente. Segundo a pesquisa PwC Remote Survey, 57% das empresas visam oferecer maior flexibilidade de horários e 55% melhores hardware e equipamentos. Igualmente, mais da metade pretende dispor de melhores experiências de mobilidade de dados e aplicativos de trabalho a quem passou a cumprir suas tarefas fora dos escritórios tradicionais. No entanto, o escritório ainda não está obsoleto. Conforme o estudo, muitas empresas precisarão usar os espaços físicos de forma mais criativa para acomodar novos modelos híbridos.

Novos planos da Cigam

A Cigam de Novo Hamburgo anuncia um plano de crescimento agressivo, com reposicionamento de marca e novas ofertas de produtos. Nos últimos seis anos a empresa investiu R$ 20 milhões em inovação e na criação de uma nova sede. E agora entra com uma oferta agressiva de pacote completo de ERP a R$ 300 e R$ 400 por usuário incluindo os módulos de Business Intelligence e intranet.

Escalando o futuro

Acontece nesta quinta-feira, a partir das 18h, live sobre o projeto Escalando o Futuro 2020, entre o McDonald's e a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Aberto a estudantes e funcionários McDonald's, ele visa impulsionar jovens talentos da comunicação e com potencial para contar boas histórias. Os três melhores trabalhos vão receber prêmio de R$ 4 mil e chances de produção com o apoio do McDonald's, como aconteceu com a websérie "Meu Primeiro Emprego.

A proteção de dados

Lei Geral de Proteção de Dados é o tema do webinar que será realizado pelos escritórios Lippert Advogados e P&B Compliance nesta quinta-feira, às 17h. A proposta é abordar aspectos práticos da lei, o impacto que ela traz para o dia a dia das empresas e a importância da adequação às novas disposições legais.

Parente recomenda

O presidente da BRF, Pedro Parente, participou nesta quarta-feira de reunião com o Nexo Governança Corporativa, de Novo Hamburgo, quando fez algumas recomendações: "Estruturas de governança, como um conselho, melhoram a qualidade do processo decisório das empresas, pois abrem oportunidade para o contraditório" Mais: "Com a existência dos fóruns adequados, as empresas, especialmente familiares, qualificam o diálogo acerca de decisões a serem tomadas."

Horário do Gambrinus

O restaurante mais antigo e renomado da Capital, o Gambrinus, do Mercado Público de Porto Alegre, voltou a atender de segunda a sexta-feira, das 11h às 18h e aos sábados, das 11h às 17h. O restaurante investiu desde o início da pandemia no serviço delivery e os bolinhos de bacalhau estão entre os itens mais pedidos.

Loja de assinatura de vinhos

A Wine.com.br, clube de assinatura de vinhos, acaba de inaugurar sua primeira loja física em Porto Alegre, no bairro Auxiliadora. A escolha é porque a cidade possui a maior concentração de sócios da marca, mas é aberta ao público em geral. Todas funcionam como espaço de convivência para os sócios e apreciadores de vinhos, além de ser um estoque avançado de B2B. Cada loja possui em média 500 rótulos. Elas também foram pensadas para treinamentos, workshops, degustações e reuniões. Além disso, estão 100% integradas com o aplicativo Wine Vinhos. Se você estiver a 10km da loja, o app avisa e pergunta se quer continuar no estoque do e-commerce ou ir à loja. Ao selecionar a segunda opção, o app direciona você a ela.