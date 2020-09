Construções sustentáveis

A gaúcha Andora Construções alia a sustentabilidade em seu padrão de atuação, desde a gestão à execução dos projetos construtivos, o que a coloca entre as empresas que mais constroem obras com certificação internacional LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Presente em mais de 160 países, o LEED é referência mundial na classificação de edifícios verdes, auxiliando e incentivando a construção civil na adoção de práticas sustentáveis e na redução dos impactos ambientais. A construtora tem atualmente 5 obras em processo de certificação: a Superintendência Regional Sicredi em Três de Maio, a SLC Máquinas e John Deere em Cruz Alta e a do Hotel Moov, o antigo Cinema Astor, patrimônio histórico de Porto Alegre, e, com certificação LEED Silver, a Superintendência Regional do Sicredi em Pelotas.

Dados de enfermagem

O Grupo A Educação, por meio da editora Artmed e em parceria com a Nanda International, passará a oferecer, de graça e por tempo limitado, o acesso digital à base de dados da obra Diagnósticos de Enfermagem da Nanda-I às instituições de saúde do Brasil. Para marcar a liberação, será realizado às 18h desta quinta (01) um webinar gratuito com representantes da Nanda-I pelo Youtube.

O Hospital Humaniza

O CCG Saúde lança, na tarde da próxima segunda-feira, seu maior empreendimento em três décadas de história, a construção do Hospital Humaniza, na Rua Ramiro Barcelos, 621, em Porto Alegre, a ser entregue em dezembro deste ano com a meta de chegar a 220 leitos, 20 unidades individuais de UTI e 10 salas cirúrgicas. Devido à pandemia, o evento será com grupo reduzido de convidados.

Para o pós-pandemia

Acontece, na tarde de amanhã, o 4º Fórum de Hospedagem e Alimentação, evento de nível nacional para os setores e o turismo, promovido pelo Sindha sobre a retomada pós-pandemia, com inscrição pelo site do sindicato e transmissão pelo YouTube. Presentes o palestrante Dado Schneider e o presidente da federação brasileira do setor (FBHA), Alexandre Sampaio

Candidatos a prefeito

O Seprorgs promove, a partir desta terça-feira o Linha de Frente, uma série de videoconferências com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre para debater suas propostas no setor de TI, sempre às 11h. Os primeiros serão Sebastião Melo (MDB) nesta terça-feira (29), Valter Nagelstein (PSD) 06 de outubro e José Fortunati (PTB), 08 de outubro. Inscrições no linck do Seprorgs.

Dinheiro do Fundovitis

Agendada para o dia 14 de outubro a assinatura da liberação do Fundovitis, marcada pelo próprio Governador com publicação no Diário Oficial do Estado no dia 14 de setembro. A gestão dos R$ 12 milhões, até há pouco de responsabilidade do Ibravin, atualmente desativado, será do Consevitis (conselho formado por entidades do vinho), que atuará na promoção do vinho nacional. O valor está depositado em um fundo próprio.

Selo parceiro do meio ambiente

A fabricante de rações para pets Nutrire, com unidades em Garibaldi e Poços de Caldas (MG), conquistou o selo de Parceiro do Meio Ambiente" da Plastiweber, em reconhecimento ao uso de 29 toneladas de embalagens plásticas reutilizáveis em 2019, todas produzidas com energia eólica, matéria-prima renovável e práticas sustentáveis, resultando em diversos benefícios ambientais e sociais. Na prática, esse número representa uma redução do uso de energia elétrica equivalente ao consumo anual de 47 residências. Além disso, a quantidade também é compatível com a diminuição do consumo anual de água proporcional a mais de 50 moradias.