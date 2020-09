Em plena pandemia nasceu em São Leopoldo a Pivotar, empresa que auxilia outras a promoverem a transformação digital e a implantarem a cultura da inovação, preparando-as para o futuro. Também atua para aproximar empresas tradicionais de startups e de parques tecnológicos para promover um ambiente de inovação contínuo, chave para se adaptar e prosperar nos novos tempos. Como o nome já diz, pivotar significa dar uma guinada no negócio. A empresa tem como CEO o advogado George Wieck, com expertise no setor de startups e de inovação, atuando em conjunto com incubadoras, aceleradoras de negócios e parques tecnológicos. No portfólio estão clientes nas áreas da saúde, financeira e esportiva, mas está voltada a atender todos os ramos de negócios.

A proteção dos dados

CDL Porto Alegre promove, às 18h de quarta-feira (30) em sua página do Youtube, um debate sobre "a LGPD na prática: como adequar a rotina de sua empresa à lei", com o sócio de risk advisory da Deloitte, Christian Sudbrack, e o consultor de cyber risk da Deloitte, Christian Kratochwil. O não cumprimento da lei gera multa de até 2% do faturamento da empresa.

Todo o foco no cliente

A Usaflex, de Igrejinha (RS), é de novo indicada ao prêmio do site Reclame Aqui. Para tal, definiu o propósito e objetivo do setor, investiu no treinamento de sua equipe com cursos de aperfeiçoamento, pesquisa de satisfação, foco na experiência do cliente, atendimento humanizado, análise diária dos resultados, ações de encantamento e a entrada no canal de WhatsApp. Usaflex produz calçados e bolsas de couro, vendidos em loja virtual, multimarcas ou em uma das 220 franquias.

Reinvenção do mercado

Com a pandemia, os eventos globais foram obrigados a se reinventar. É o caso do Inspiramais, referência para a cadeia de moda e consumo na América Latina. A edição deste ano teve números gigantescos: 1.500 horas de conferências, 150 expositores, 600 compradores de 50 países e quase 3.000 reuniões de negócios. A solução, 100% digital, foi desenvolvida e executada pela BriviaDez.

Carne uruguaia pelo porto de Rio Grande

A Wilson Sons está realizando uma operação inédita para exportação de proteína animal da região norte do Uruguai via Tecon Rio Grande. Os primeiros embarques ocorreram no fim de janeiro deste ano e já foram movimentadas 4.338 toneladas da carga no terminal. O produto vem da cidade de Melo, a 280 km do Porto de Rio Grande, por via rodoviária. A nova rota traz uma série de benefícios ao produtor, como localização, acessibilidade e custo atrativo, além da infraestrutura de ponta do terminal, que recebe as principais linhas marítimas e que conectam o Brasil aos importantes mercados internacionais.