A CPMF é um imposto preguiçoso, fácil de criar. O sistema bancário consegue fazer em dias, opinou o economista brasileiro Pedro Henrique Albuquerque ao jornal O Globo. Ele é professor há 10 anos na Kedge Business School em Marselha, na França, mas conhece bem a estrutura tributária brasileira, especialmente a extinta CPMF e já trabalhou no Banco Central. Outras afirmações polêmicas: "Ela não pode ser chamada de imposto apenas sobre transações ou comércio digital. É um imposto sobre toda a economia. A CPMF é como usar um martelo para matar uma mosca. Tributa muito mais os outros e não a economia informal. Uma grande monopolista, que controla a cadeia produtiva, tem uma vantagem com a CPMF, que tende a ser um imposto favorável aos negócios concentrados e não aos distribuídos."

Crescimento na crise

O distanciamento social da pandemia reduziu ou zerou o lucro de muitas empresas. Mas, em alguns segmentos, a realidade foi inversa, as vendas aumentaram. É o caso do delivery, teletrabalho, reformas e cursos on-line, que são atividades que geram comodidade para quem fica mais tempo em casa. Uma dessas empresas é a Super Conforto, que oferece colchões e travesseiros tecnológicos, cujas vendas cresceram 48% sobre igual período de 2019.

A Escola Fundatec

A Escola Profissional Fundatec está adaptando sua estrutura física para a retomada do ensino presencial, ainda sem data. As reformas acontecem conforme protocolos exigidos pelas autoridades de saúde e, um dos maiores investimentos, foi na ampliação dos serviços da Amazon e da plataforma Moodle. É para atender a demanda do ensino híbrido de forma mais qualificada

Almoço campeiro

Em função da pandemia, o tradicional almoço campeiro do Instituto do Câncer Infantil (ICI) será nas modalidades drive thru e tele-entrega, no dia 4 de outubro. O evento é promovido para reunir seus colaboradores e apoiadores com vistas a arrecadar recursos financeiros para que o ICI continue assistindo a mais de 300 pacientes por mês. A compra dos tickets pode ser feita pelo Sympla ou na sede.

Sobre securitização

O advogado Diego Gonçalves Coelho acaba de lançar um livro sobre a securitização pela editora Quartier Latin, resultado de três anos de pesquisa de mestrado, bem como dos 15 anos de sua experiência profissional. Coelho analisou o mercado brasileiro comparado com outros sete países - França, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, EUA e Argentina.

Mulheres no Conselho

A TIM está entre as três primeiras empresas listadas na B3 com o maior percentual de mulheres no conselho de administração, São elas Elisabetta Romano, Flavia Bittencourt e Sabrina Di Bartolomeu, É também a primeira do ranking das operadoras de telecom com maior participação feminina no board, representando o valor da diversidade, que aparece em toda a empresa de maneira transversal.

Internacionalização da Univates

Estudantes de graduação da Univates do Vale do Taquari interessados em intercâmbio acadêmico no primeiro semestre de 2021 podem se inscrever em dois editais: um para vagas na República Tcheca, Espanha, Portugal e Suécia; e outro para os demais destinos. As inscrições devem ser realizadas no site até 27 de setembro para o primeiro edital e 1º de outubro para o segundo. Ao todo, são mais de 100 vagas oferecidas por 48 instituições estrangeiras, localizadas em 24 países. Entre os critérios de seleção estão o percentual de créditos concluídos, a média geral das notas do aluno no curso, a frequência nas aulas e entrevista com representantes da Diretoria de Relações Internacionais (DRI).