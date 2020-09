Segurança para turistas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A gaúcha Turistur, receptivo com a maior estrutura de transporte e atendimento turístico do RS, amplia o investimento em tecnologia para segurança dos passageiros e colaboradores. Nebulizadores eletrostáticos portáteis, importados dos EUA, foram para a desinfecção dos veículos de sua frota e também de seus postos de trabalho e atendimento. A iniciativa é inédita na serra gaúcha e se soma ao conjunto de ações que a empresa empreende no enfrentamento à Covid-19. Ela também instalou em 11 ônibus da frota o Sistema UV Purifier AC Marcopolo / Valeo de desinfecção de ar-condicionado por radiação ultravioleta. Lembrando que a Turistur é a transportadora oficial da CVC em Gramado, Canela e Porto Alegre.

Programa do Rissul

Supper Rissul lança seu programa de relacionamento com os clientes, o Viva Rissul. Pelo aplicativo da rede ou site vivarissul.com.br, ele oferece o Preço Viva, que reúne descontos exclusivos em produtos selecionados. Outro benefício é o cashback: créditos recebidos nas compras viram pagamento nas próximas. Para ter acesso aos benefícios, o cliente cadastrado informa o CPF no caixa.

Máscara 3D Knit

O Grupo Top Shoes Brasil, de Campo Bom, deu uma guinada em seu negócio na pandemia e criou uma máscara de alta performance, com a tecnologia 3D Knit, usada em calçados esportivos de alta performance. Ele já vendeu mais de 300 mil unidades e em agosto começou sua exportação aos EUA. Como resultado, o grupo registrou crescimento de 100% e contratou 50 funcionários.

Autonomia da Ufrgs

A Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Porto Alegre debate às 14h de hoje a autonomia universitária na Ufrgs, em sessão remota retransmitida na página da Adufrgs no Facebook. O tema foi sugerido pelo Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, criado em 2016 dentro da Ufrgs, hoje com 300 membros, e que indicou como orador da Tribuna Popular o professor Hermes Zanetti.

Cozinhas profissionais Tramontina

Chega ao mercado neste mês a nova linha América de cozinhas profissionais da Tramontina. O conceito americano e a tecnologia própria são uma opção competitiva para chefs e empresários que precisam garantir a continuidade das operações, com otimização de processos e qualidade dos pratos. Completa e compacta, a linha resulta da parceria entre a equipe de engenharia da Tramontina e o StudioIno, escritório de São Paulo especializado em foodservice. Desenvolvidas com o maior número possível de componentes nacionais para tornar o produto competitivo e acessível a todos os tamanhos de negócios, as cozinhas apresentam alto desempenho, robustez, potência, facilidade de uso e manutenção. A novidade foi apresentada em live nesta terça-feira.