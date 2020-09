A Loja da Boa Causa

A Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre lança, hoje, o modelo virtual da sua Loja da Boa Causa. Criada em 2018 para trabalhar com o conceito de consumo consciente e marketing relacionado à causa, ela também precisou se adaptar às necessidades que o cenário atual da saúde exigiu de todos os segmentos. "A Covid-19 obrigou-nos a interromper uma série de eventos e atividades sociais do Amigos da Boa Causa e da Casa Madre Ana. Agora, no novo formato, as pessoas podem continuar ajudando as iniciativas da Santa Casa sem sair de casa", explica Rosana Peres, gerente de Projetos de Captação da Santa Casa. A entrega dos produtos será feita por motoboy ou pelos Correios, com toda segurança".

A venda de Garagem

A Casa de Apoio Madre Ana da Santa Casa também será beneficiada através da Venda de Garagem on-line, que conta com produtos seminovos, doados pela comunidade e parceiros. Toda a renda da iniciativa reverterá para manter o espaço que acolhe os pacientes do interior do RS e de outros estados para tratamento na Santa Casa e não têm condições de se manter em Porto Alegre durante o período.

Consumo de energia

O consumo de energia elétrica no Brasil apresentou aumento de 2,5% na primeira quinzena de setembro em relação a igual período do ano passado, consolidando a tendência de retomada das atividades econômicas do País. O volume consumido entre os dias 1 e 15 deste mês foi de 63.660 MW médios, contra 62.113 MW médios verificados um ano antes, de acordo com os dados preliminares do boletim da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE.

O Big Data Fiscal

Uma solução inédita: a Taxfv reinventa a forma de usar dados fiscais no Brasil. Ela não trata só da regra em si, mas dá condições de tomar decisões de modo inteligente, guiando empresas para suas estratégias de negócio. A plataforma foi desenvolvida pelo grupo gaúcho Tax Group, especializado em consultoria tributária, em parceria com a KeepTrue - hub de startups.

Atendimento jurídico

A Estácio do Rio Grande do Sul oferece atendimento jurídico on-line gratuito à comunidade em todas as áreas, entre as quais a Previdenciária, Familiar, Tributária, Trabalhista e Penal, Civil. Os atendimentos com agenda são realizados às quartas-feiras, das 14 às 15h, pela plataforma Teams. E os serviços prestados por alunos graduandos do curso de Direito com supervisão de professores.

Consultórios de saúde

A consultoria Griebeler, de Porto Alegre, oferece os serviços de secretariado para profissionais da área da saúde. A proposta é gerir todas as suas demandas, que podem ser por hora ou serviço, e humanizar o atendimento aos pacientes. O trabalho é realizado de forma remota e sem a necessidade de espaço físico, a um custo bem menor para quem contrata os serviços, que podem incluir organização e gestão da agenda e financeira.

Banco Topázio e FourBank

O Banco Topázio acaba de firmar uma parceria com a FourBank - empresa que atua no mercado financeiro, oferecendo soluções de tecnologia para fintechs. A FourBank desenvolveu uma plataforma de meio de pagamentos, que permite que as fintechs operem e ofereçam a experiência de um banco digital para seus clientes. A plataforma conta com aplicativo e internet banking de conta digital, que pode ser personalizada com a identidade visual do cliente. A principal vantagem da parceria é dar agilidade ao processo de integração com novas fintechs, que poderão utilizar a plataforma da FourBank combinada com os serviços bancários do Topázio.