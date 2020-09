Um prédio de futuro

Localizado no bairro Petrópolis em Porto Alegre, o IDEA Bagé representa uma visão de futuro sustentável, inteligente, econômico e confortável. O prédio terá 130m² de painéis fotovoltaicos com capacidade de gerar a energia elétrica necessária para a área condominial e até um terço para os apartamentos. Além disso, ele alia tecnologia e automação para consumo consciente de água e energia, com chuveiros ecológicos, aplicação de Internet das Coisas (IoT), fachada autolimpante e com eficiência térmica e acústica. O investimento inicial é de R$ 8 milhões, com previsão de finalização para dezembro de 2020. Desenvolvido pela Capitânia, o edifício é projetado para uma vida útil de 50 anos e conta com 14 apartamentos de 112 e 100m².

Promoção do shopping

Bourbon Country isenta do valor do estacionamento por duas horas para compras acima de R$ 50, feitas de segunda ao sábado nas lojas do 2° andar do shopping participantes da promoção. Os valores não são cumulativos e as notas valem só para a data da compra. A validação dos tickets é feita pelo próprio lojista no caixa na hora do pagamento. As lojas participantes estão identificadas na vitrine.

Em comemoração

A Gang, maior marca de moda jovem do sul do país - pertencente do grupo gaúcho Lins Ferrão -, lança uma série de camisetas com gírias típicas do jovem gaúcho comemorativas à data da Revolução Farroupilha. São três camisetas que trazem as expressões "tri a fudê", frase usada quando algo é muito legal; "não avacalha", usada quando uma pessoa não quer ser ridicularizada por outra e "ahã", usada para toda e qualquer afirmação.

Motoristas da Uber

Em busca de novas formas de apoio às cidades onde atua em meio aos efeitos da pandemia, a Uber lança um programa de acesso dos motoristas parceiros a empréstimos pessoais de R$ 1 mil a R$ 5 mil por meio do digio com quem firmou parceria. A taxa é de 2,97% ao mês, sem precisar dar o carro em garantia, e o desembolso é em 24 horas.

Um Grenal da Saúde

A Educare realiza hoje em on-line um Grenal da Saúde, no qual profissionais da oncologia e urologia irão debater questões relacionadas à saúde dos homens. A participação é gratuita e o evento terá a presença de dois ex-jogadores da dupla Grenal - do ex-jogador Alex, pelo Internacional, e Danrlei pelo Grêmio - para incentivar os espectadores a fazerem doações destinadas ao HPS de Porto Alegre.

Weinmann do Bourbon

A unidade do laboratório Weinmann no Bourbon Ipiranga já opera em novo layout após passar por obras no valor de R$ 1,2 milhão para ampliar a área em 65%. Com 195m2, o espaço tem capacidade para atender 200 pessoas por dia, dentro das normas vigentes do Covid-19. Ele tem 7 salas de coleta e todo o portfólio de exames laboratoriais e genéticos do Weinmann, que pertence ao Grupo Fleury.

Faturamento recorde em plena pandemia

A OrthoDontic, rede de franquias especializada em ortodontia, registrou faturamento de R$ 26,15 milhões em julho, o maior desde a fundação, em 2002, apesar da pandemia. E projeta fechar 2020 em R$ 296 milhões, aumento de 7% sobre 2019 e mais de 200 unidades em operação. Após registrar quedas no faturamento em março e abril, no início da pandemia do país, a OrthoDontic voltou a crescer em maio, com uma receita de R$ 23,229 milhões. Em junho, subiu de novo, chegando a R$ 24,155 milhões. Já em julho, a rede atingiu o recorde histórico, superando as receitas do mês anterior em R$ 2 milhões (8,28%). Comparando o faturamento de julho sobre igual mês de 2019, o crescimento foi ainda maior: 12,61%.