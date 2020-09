A startup Beemob, plataforma de parcerias imobiliárias, lançada em Porto Alegre, completou dois anos em julho como referência no setor imobiliário, já que atingiu a marca de 8.732 usuários ativos, sendo 8.009 corretores autônomos e os demais ligados a imobiliárias e incorporadoras. Presente nos 26 estados, no Distrito Federal e em mais de 540 cidades, foram mais de 16 mil 'matches' produzidos a ideia é unir quem quer vender com quem quer comprar, como verdadeiros "matches", em apps de relacionamento , o que dá a grandeza de transações geradas. No primeiro semestre do ano a plataforma cresceu 42% em número de usuários, sobre o fechamento do ano anterior, e acumulou R$ 96,6 bilhões de Valor Geral de Vendas (VGV em oferta.

Degustação de vinhos

Reconhecida por elaborar espumantes premiados nos mais importantes concursos em todo mundo, a vinícola Amitié de Bento Gonçalves, da enóloga Luciane Casagrande e da sommelière Andreia Milan, anuncia o lançamento da sua primeira linha de vinhos nas versões branco (Sauvignon Blanc), tinto (Pinot Noir) e rosé (Merlot). É com uma degustação on-line às 17h de hoje.

Fragrâncias para pets

Especializada em produtos para estética animal e medicamentos, a Ibasa, de Porto Alegre, lançou uma linha de shampoos e deocolônias pets com fragrâncias inspiradas em clássicos da perfumaria humana conhecidos no mundo inteiro. Com o conceito Ibasa pelo mundo, a campanha da nova linha viaja pelas cidades ícones Paris, Roma e Nova York, em uma série limitada de produtos.

Os 25 anos da Scalla

A Scalla Incorporações comemora seus 25 anos de atuação no mercado imobiliário de Gramado entregando a nova sede da Apae Gramado. A incorporadora conta ainda com duas obras em andamento, ambas com entrega prevista para 2022: Lucena 130, com 18 apartamentos e VGV de R$ 10 milhões e Accorsi 101, com 20 apartamentos e VGV de R$ 16 milhões. Fundada em 1995, a Scalla é responsável pela entrega de 21 empreendimentos e conta com mais de 74 mil m2 construídos. São 236 apartamentos residenciais, 676 apartamentos hoteleiros e sete lojas.

SOS reforma tributária

Se a situação atual não for mudada, o RS continuará perdendo empresas para outras regiões do País com ambiente de negócios mais favorável, na opinião do vice-presidente da Abimaq-RS, Hernane Cauduro. Por isso, ele defende uma efetiva união pela aprovação de uma reforma tributária estadual que propicie justiça e aumento da competitividade, melhorando as condições para retomada do crescimento sustentado.

Natura no almoço virtual

O CEO da Natura, Roberto Marques, é o convidado da segunda reunião-almoço virtual da Câmara Brasil-Alemanha no RS neste mês, aberto e gratuito. Será às 11h de hoje via Zoom e Facebook. Criada em 1969, a Natura é hoje a maior multinacional brasileira de cosméticos. Uma de suas metas é chegar a emissões líquidas iguais a zero até 2030, duas décadas antes do proposto pela ONU.

Gaúcha Neugebauer faz 119 anos

Em 17 de setembro de 1891 nascia, em Porto Alegre, a primeira fábrica de chocolates do Brasil. Era a Neugebauer, que completa hoje 129 anos de história e se destaca como uma das principais marcas do segmento no Estado, expandindo-se cada vez mais para outras regiões do País. Com sede em Arroio do Meio, a empresa produz mais de 1,5 mil toneladas de chocolates por mês e é a terceira marca mais consumida entre os gaúchos. Presente em todos os continentes, a Neugebauer possui marcas consagradas como 1891, Amor Carioca, Bib's, Refeição, Stikadinho, Mu-Mu e Neugebauer.