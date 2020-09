As cores do ano 2021

Tintas Renner by PPG apresentará nesta sexta-feira oficialmente a Paleta de Cores do Ano 2021 para o público. Será em evento exclusivo para convidados, no formato drive-in, com estrutura montada no estacionamento do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Além disso, o encontro também será transmitido ao vivo em uma live aberta para o púbico no YouTube, na página da Tintas Renner, a partir das 18h. O evento contará com a presença de artistas e músicos que animarão a festa em um palco e um telão de Led com mais de 100m² montado em frente aos carros e amplificadores, dimensionando todos os momentos do evento.

Patrimônio familiar

O fundador e CEO por 20 anos da Luterprev, Everson Oppermann, é o novo sócio executivo do Multi Family Office Aqua Wealth Management que administra R$ 5 bilhões por meio de serviços integrados de gestão de patrimônio familiar. Possui escritórios em São Paulo, Montevidéu e Miami.

Central de assistência

A Vipal Borrachas acaba de criar a CAT - Central de Assistência Técnica. Montada em Nova Prata, onde a empresa tem duas de suas 4 fábricas, a estrutura comporta duas frentes de atendimento: Suporte Técnico em Automação e Suporte Técnico em Processo. A CAT visa ser o primeiro contato do cliente da Vipal em caso de necessidade de suporte de forma a ampliar agilidade no atendimento.

Room office de hotel

Rede Laghetto Hotéis oferece a modalidade Room Office em apartamento exclusivo no Laghetto Vertice Manhattan, de Porto Alegre, com ambiente higienizado seguindo normas da OMS, mesa de trabalho, acesso à impressora, scanner e Wi-Fi, entre as 8h e 2Oh. É para uma pessoa por apartamento, ao preço de R$ 50 para 4 horas e R$ 90 para 8 horas, com frigobar e room service cobrados à parte.

App de cupons Mobo

O aplicativo Mobo, que oferece aos clientes ótimas opções de restaurantes e bares com descontos, já está presente em mais três cidades - Gramado, Canela e Novo Hamburgo - além de Porto Alegre. Com mais de 1 milhão de downloads, ele é acessado por mais de 20 mil usuários por semana. Também já está em Curitiba e São Paulo.

Iguatemi mantém sua ação solidária

Mesmo com o encerramento da Campanha do Agasalho do Governo do Estado, para a qual o Iguatemi Porto Alegre contribuiu na arrecadação de 730 mil itens, o shopping segue com sua ação solidária. E vai manter à disposição da população locais para coleta de doações: no acesso E, ao lado da Panvel, e no acesso F, próximo ao Banco Santander. Podem ser doadas peças de vestuário, roupas de cama, sapatos, alimentos não-perecíveis e cestas básicas. Os itens arrecadados serão destinados à Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que fará a distribuição para as famílias atendidas.