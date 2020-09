A varejista mais sustentável

A Lojas Renner é a companhia mais bem colocada no novo índice S&P/B3 Brasil ESG, recém-lançado pela B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) e a S&P Dow Jones. A varejista atingiu a pontuação mais elevada dentre as integrantes, alcançando o maior peso no índice. O indexador leva em conta critérios baseados em práticas ambientais, sociais e de governança para selecionar as empresas brasileiras que compõem a carteira. "Ficamos muito felizes em integrar e liderar o S&P/B3 Brasil ESG. Isso mostra que a Lojas Renner está avançando nas práticas de governança e transparência para o mercado e seus acionistas, bem como no compromisso com a sustentabilidade socioambiental em diferentes esferas do negócio.", diz o presidente Fabio Faccio.

Compromissos em 2021

Compromissos públicos assumidos pela Lojas Renner para 2021: ter 80% dos produtos menos impactantes, sendo 100% do algodão certificado; suprir 75% do consumo corporativo de energia com fontes renováveis de baixo impacto; reduzir em 20% as emissões de CO2 sobre os níveis de 2017; e ter toda a cadeia nacional e internacional de fornecedores com certificação socioambiental.

A Construtora Tedesco

O Grupo HTB é uma das 10 maiores empresas de engenharia do Brasil no ranking da revista O Empreiteiro e pelo quinto ano consecutivo está entre as três maiores empresas voltadas só a clientes do mercado corporativo privado. A Construtora Tedesco, de Porto Alegre, integra o grupo HTB e além de participar da ampliação do Salgado Filho expande sua presença em obras hospitalares do RS e SC.

Uso de novos materiais

O uso de novos materiais, tecnologias e produtos pelo setor calçadista será o tema do Happy Hour com Tecnologia do IBTeC de Novo Hamburgo às 18h desta quarta com transmissão pelo Facebook e Youtube do instituto. Um dos pontos de discussão será por que o grafeno é considerado o material do futuro.

Investimentos Unicred

O Boulevard Convention, o mais moderno complexo de eventos em hotelaria do Sul do País, em construção no Vale dos Vinhedos, é o primeiro empreendimento que entra na carteira de investimentos indicada pela Unicred Integração aos seus associados, disponibilizando a eles linhas específicas de financiamento inclusive para compra de unidades hoteleiras ainda na planta. Os compradores serão premiados com duas diárias DBL na rede Plaza por unidade adquirida.

Projeto 80% ecológicos

A Multimarcas reabriu sua unidade no I Fashion Outlet Novo Hamburgo com um projeto 80% ecológico. Além de receber novas marcas, a reforma introduziu um contexto diferenciado de sustentabilidade para o espaço com expositores de papelão (colados em várias camadas), vitrines de madeira e lâmpadas suspensas por cordas, segundo a gerente Monique Mascolo.

Canal exclusivo junto ao Banrisul

A Airaz, administradora dos shoppings e galerias comerciais do Grupo Zaffari, se uniu ao Banrisul para oferecer a seus lojistas um canal exclusivo junto ao banco, com vistas a auxiliar no acesso às melhores linhas de crédito e proporcionar agilidade no atendimento. Através de e-mail criado especialmente para esse atendimento, os lojistas poderão buscar solicitações, avaliações e retornos com relação às linhas de crédito do Banrisul que mais se adequem ao ramo de seus negócios e necessidades. O banco lançou há pouco uma linha de microcrédito para atender às necessidades de investimento e capital de giro relacionadas à atividade de microempresas, visando a manter ou ampliar a capacidade produtiva e a sustentabilidade do empreendimento.