Um centro de treinamento de Porto Alegre surpreendeu seus alunos no retorno de suas atividades. O Lugo CT, com sede na Av. Otto Niemeyer, produziu 100 unidades de uma máscara com a frase "Incansavelmente Juntos". O slogan foi criado por retribuição de quem seguiu junto com a CT, mesmo a distância, com os treinamentos on-line. "Nós estivemos incansavelmente juntos com nossos alunos no período de pandemia. A retribuição deles foi o carinho de continuar conosco no retorno do CT", comenta Yury Lugo, sócio do Lugo CT. As máscaras foram criadas pela empresa gaúcha, Protekt Mask, e todas as 100 unidades foram vendidas no primeiro dia do retorno das atividades no CT.

Cinema Drive-In

Praia de Belas Shopping realiza, entre os dias 10 e 13 deste mês, uma programação especial de Cinema Drive-In no 10º andar de seu edifício-garagem. Parte do valor arrecadado com a venda de ingressos (disponíveis no site e aplicativo ingresse.com) será destinada à Fundação Pão dos Pobres, que atende a 1,4 mil crianças, adolescentes e jovens.

Pela microfranquia

A Perforce EMS, estúdio de eletroestimulação muscular, apostou no formato de microfranquia para crescer. Depois de Novo Hamburgo, mais três unidades inauguram este mês, uma na Zona Sul da capital, outra no Jardim Europa e mais uma em Canoas. O investimento é considerado baixo (entre R$ 50 e 90 mil), com a possibilidade de o proprietário ser o operador e tocar sozinho. Payback em 24 meses.

No Dia do cliente

A RAR de Vacaria vai promover uma ação especial na loja on-line (spacciorar.com) e nas lojas físicas para presentear seus consumidores no Dia do Cliente, celebrado dia 15 deste mês. Nas compras acima de R$ 100, realizadas das 7h às 23h 59, os clientes ganharão um azeite de oliva Nossa Senhora da Oliveira, produzido pela RAR.

A Semana do Brasil

A rede de lojas Camicado promove a Semana do Brasil, a partir de hoje e até 13 deste mês, com descontos de até 50% em uma série de produtos para casa e decoração.

Curso de voluntariado

O Sesc/RS vai oferecer um curso on-line de preparação para o voluntariado em 15 edições até o final do ano. É em sete cidades gaúchas - Porto Alegre, Santa Maria, Rio Grande, Ijuí, Cachoeira do Sul, Lajeado e Erechim - aberto também via site da entidade a quem queira participar para melhorar a vida das pessoas. As vagas são em número limitado.

Ofertas por WhatsApp

Os clientes Zaffari e Bourbon agora também podem receber ofertas das lojas pelo WhatsApp. Para convidá-los a se cadastrar, a rede está lançando a campanha all-line "Me adiciona no Whats", na qual o Esquilo, mascote da marca, ensina as pessoas a adicionarem o número por meio de QR Code. As peças da campanha estão sendo divulgadas pelos sites Zaffari, Zaffari Card e Bourbon Card, em postagens do Facebook e Instagram da marca Zaffari, e em cartazes distribuídos pelas lojas.

Do plantio do algodão à venda da roupa

A Justa Trama, cadeia produtiva que inicia no plantio do algodão orgânico e vai até a comercialização de roupas feitas com o insumo, completa 15 anos este ano e lança a linha de produtos Eco Corporativos. Voltada para empresas socialmente justas e ambientalmente responsáveis, a linha conta com camisetas, aventais, eco bags, máscaras e embalagens em algodão agroecológico, que podem ser personalizados com a marca de cada empresa. Ela também lançou uma coleção de roupas voltadas para o conforto.