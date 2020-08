Home office na TIM

Levantamento feito pela operadora TIM junto a 5 mil de seus 7,5 mil funcionários sobre o retorno ao trabalho no pós-pandemia mostrou que 98% querem atuar de casa pelo menos uma vez por semana, mesmo em cenário de normalidade; 90% adotariam a modalidade duas vezes por semana ou mais. A qualidade de vida foi um de seus destaques, apontando entre as vantagens o fim das horas perdidas em engarrafamentos, maior economia, mais segurança, proximidade com a família e possibilidade de inserir outras atividades na rotina. O estudo é base para o plano de retomada das atividades presenciais na TIM no último quadrimestre de 2020.

Produtividade cresce

A pesquisa na TIM revelou melhora significativa na execução das atividades, fluxo de trabalho e planejamento das tarefas. Apesar do distanciamento social, as interações com a equipe direta foram consideradas boas ou ótimas por 78%, assim como a disponibilidade da liderança imediata (90%). A visão dos líderes também é positiva: 96% afirmam que o engajamento de seus times se manteve e melhorou.

Avaliação de vinhos

A 28ª Avaliação Nacional de Vinhos sai mesmo dia 07 de novembro deste ano com todos os rigores das edições anteriores, mas não mais de forma presencial, que reunia quase 1.000 degustadores em Bento Gonçalves, segundo o enólogo Daniel Salvador, presidente da Associação Brasileira de Enologia, promotora do evento. O formato ainda não está sendo divulgado. A coleta das 395 amostras inscritas por 54 vinícolas de 4 estados começou esta semana.

Intercity Aeroporto

Após cinco meses de suspensão das atividades e reformas, o Intercity Aeroporto Porto Alegre no bairro Navegantes volta a receber hóspedes com novos quartos. Os apartamentos foram remodelados e o empreendimento contará com protocolos de segurança baseados nas diretrizes da OMS, revisados pelo infectologista Claudio Stadnik MD, contratado só para orientar todos os procedimentos da rede.

Mule Bule no Plaza

O Plaza São Rafael de Porto Alegre, que reabre dia 9 de setembro, anuncia a chegada de nova operação gastronômica, a MuleBule Gastronomia. Ela assume totalmente o catering do hotel, renovando seus cardápios e projetando, ainda para este ano, modernização do restaurante e café da manhã, sem deixar de apostar na tradicional feijoada e no charme do famoso Chá da Tarde do hotel. "A Feijoada e o Chá da Tarde fazem parte da história deste ícone, o São Rafael, e é um orgulho assumir suas operações" assegura o diretor da MuleBule, Nelson Ramalho.

Obras de alto padrão

Os engenheiros civis gaúchos Artur Bertoja Aita, Anderson Machado Wintter e Matheus Moraes Ramos Andrade criaram a W2A Engenharia, especializada em obras de alto padrão. Em seu portfólio está a participação no gerenciamento de grandes empreendimentos como a construção da Arena do Grêmio e sede administrativa da Fecomércio/RS.

Recuperação de tributos para gerar caixa

A pressão no caixa devido à crise gerada pelo novo coronavírus tem obrigado empresas a lançar mão de todas as alternativas para sobreviver, como a recuperação de tributos. Segundo o sócio da Re.Alltax, do Grupo Re.Group, Cristiano Kalkmann, a procura por serviços de planejamento tributário e recuperação de crédito tributário tem crescido bastante. E cita casos. Uma indústria gráfica que fatura R$ 46 milhões por ano, após a mapeamento tributário, passou a economizar R$ 850 mil por ano. Já uma empresa do setor metal mecânico que fatura R$ 10 milhões por ano, a Re.Alltax encontrou falhas na apuração do IPI, gerando economia de até R$ 210 mil.