A necessidade de adaptar o negócio ao novo cenário gerado pela pandemia do coronavírus levou a Racon Consórcio a adotar a assinatura eletrônica. Foi para facilitar a vida dos clientes e colaborar na manutenção do distanciamento social, garantindo agilidade e segurança na efetivação dos negócios. De acordo com Claudio Bassani, gerente Comercial e de Marketing da Randon Consórcios, administradora da marca Racon Consórcios, o processo digital é totalmente seguro e possui validade jurídica. Os documentos podem ser assinados de qualquer dispositivo, a qualquer hora e lugar. A inovação está disponível a todos os clientes e só nos primeiros 40 dias a empresa fechou mais de 80 contratos por esta modalidade.

Seguros no pós-covid

O Sindicato das Seguradoras do RS (Sindsergs) completou 125 anos neste mês. Além da doação de R$ 10 mil à Casa do Menino Jesus de Praga, ele realiza às 18h30m de hoje sua primeira live. É sobre os impactos do pós-pandemia no mercado de seguros de danos pelo Youtube, segundo o presidente, Guilherme Bini, presente o presidente da Federação de Seguros Gerais (FenSeg), Antônio Trindade.

Dado Bier 25 anos

A Cervejaria Dado Bier comemora 25 anos neste ano com uma nova embalagem para um de seus produtos, a Dado Bier Lager Leve. Ela vem com design marcante, referente aos 25 anos e 350 ml da bebida. Até a segunda quinzena de setembro serão entregues nos três estados do Sul 3,4 milhões de suas latas.

My Pet na Camicado

A rede de lojas especializada em casa e decoração Camicado, subsidiária da Lojas Renner, acaba de inovar com uma nova linha de produtos, a My Pet. Ela é composta por itens essenciais para o dia a dia de gatos e cães, como comedouro, bebedouro, rede, caminha, tapete e porta-ração. Trazendo praticidade e estilo, as peças se encaixam perfeitamente em casa, especialidade da Camicado.

O jovem e inquieto empreendedor

Quando estudante em Porto Alegre, Eduardo Schuler vendia livros para pagar seus estudos. Depois trabalhou no varejo, viveu um tempo em Londres, na volta foi trabalhar na Grendene, primeiro no Sul e mais tarde no Nordeste, onde depois de um tempo, criou sua consultoria Smart. Só então, viu a possibilidade de negócios em Igrejinha, sua cidade natal onde abriu um segundo endereço com o nome de Smart Sul. Resultado: com seis anos de mercado, a empresa do jovem de 33 anos já tem mais de 120 clientes, 5 mil pessoas treinadas e R$ 90 milhões em vendas geradas para os clientes. Repetindo a velha lição: "O poder de decisão de compra sempre foi do cliente, mas a cada dia esse poder aumenta porque as opções vêm aumentando. Se você não entrega produto ou serviço com valor agregado, seu cliente irá encontrar outra marca que o faça."