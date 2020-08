O fim da papelada

A GOVBR, especialista em softwares para gestão pública, acaba de fazer parceria inédita com a 1Doc, startup catarinense que busca eliminar o papel como veículo de tramitação dos processos nas prefeituras municipais. Com o que, a GOVBR passa a disponibilizar ao mercado o GOVBR Processo Digital, ferramenta que permite realizar processos simples, como memorandos, circulares e protocolos, até mais complexos, como a liberação de alvarás, habite-se e licenças ambientais, em ambiente 100% digital. O município economiza no uso de papel, de cartório e de combustível, uma vez que reduz a necessidade de deslocamentos de servidores, por exemplo, e amplia a transparência dos status dos processos, que podem ser acompanhados pelo cidadão de forma on-line, de qualquer dispositivo.

Pelo meio ambiente

Além destas vantagens, o meio ambiente também sai ganhando com o menor uso dos recursos naturais consumidos na rotina diária de milhares de impressões que acontecem nos órgãos municipais.

Recuperando tributos

A diretora executiva da Fortus Tax, Luana Santos, apresentará os caminhos para a recuperação de impostos indevidos. Será nesta quinta-feira (27), às 18h 30m, pela plataforma zoom, sob a mediação do diretor operacional do Fortus Group, Evanir Aguiar. As inscrições são gratuitas.

Centro de distribuição

A RD - RaiaDrogasil está construindo um novo Centro de Distribuição (CD) em Gravataí, para começar a operar em outubro deste ano com uma área construída de 9 mil metros quadrados, para abastecer suas lojas em todo o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. A previsão é atender 120 unidades até o fim deste ano, segundo o diretor Erivelton de Oliveira. A unidade vai gerar 220 empregos diretos, com 5% das vagas para PCDs e mais 5% para menores aprendizes.

A economia pós-Covid

A Banrisul Corretora de Valores promove em videoconferência a palestra A Economia no pós-Covid-19: Os desafios e as perspectivas em curto e médio prazos, com Fernando Ferrari Filho, professor titular aposentado da Ufrgs, pesquisador do CNPq e professor visitante na Washington and Lee University dos EUA. Será às 11h desta quinta-feira (27) para gestores, membros de comitê de investimentos e representantes do Regime Próprio de Previdência Social, e colaboradores do Banrisul.

Mudança de presidente

A Associação Brasileira da Proteína Animal (ABPA) tem novo presidente. É Ricardo Santin, ex-diretor executivo da entidade, substituindo o ex-ministro Francisco Turra, que passa a atuar no Conselho Consultivo. Ambos são gaúchos de Marau. A cadeia da proteína animal gera US$ 8 bilhões em receitas para o país. Ao todo, movimenta R$ 80 bilhões e tem cerca de 120 mil famílias integradas.

Acompanhamento dos clientes

A imobiliária Noblesse, que retomou há pouco as operações no Estado, passa a oferecer um serviço diferenciado junto a incorporadoras parceiras: a governança de leads. A incorporadora investe em verba de mídia para a imobiliária e, por meio de acesso com login e senha a um dashboard (painel que mostra métricas e indicadores), recebe em tempo real a geração de novos clientes para seus produtos e atendimento de seus corretores. Atualmente, a Noblesse já conta com a parceria de incorporadoras como ABF Developments, Execute, Wolens, Libel e, a partir de agora, também a incorporadora Domus Urbanismo, responsável pela construção das "Casas Conceito" dentro do Prado Bairro-Cidade. A tecnologia foi desenvolvida pela holding TWGroup, empresa especializada em marketing para o mercado imobiliário.