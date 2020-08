Mais energia fotovoltaica

O número de instalações geradoras de energia fotovoltaica triplicou em 2019 e, no primeiro semestre de 2020, apesar dos impactos da pandemia, houve o acréscimo de mais 74 mil novas instalações, somando uma potência de 898 Megawatts, segundo a Aneel. Isso representa um aumento de 70% da capacidade instalada sobre igual período de 2019, enquanto o número de sistemas cresceu mais de 75%. O Brasil possui atualmente uma capacidade instalada de 3 GW em geração centralizada, de acordo com o último levantamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), divulgado em julho. Embora ainda represente parcela pequena na matriz elétrica brasileira, ela colocou o Brasil na 16ª posição do ranking mundial de energia solar, da Agência Internacional de Energia Renovável.

Isenção de custódia

A Banrisul Corretora de Valores oferece nova vantagem aos investidores que fazem suas aplicações pelo Home Broker da empresa e pelo aplicativo Banrisul Corretora. A partir de agora, a taxa de custódia de títulos de valores mobiliários é isenta para investimentos em ações, ETF's, FII, CRI, CRA e debêntures.

Os eventos híbridos

Depois de readequar seus hotéis às novas necessidades de higiene e segurança em hospedagem, a rede de hotéis Meliá desenvolveu uma nova solução para eventos, que une encontros físicos e digitais, ou eventos híbridos. Os debatedores de um painel estão fisicamente em um local e o público os acessa pela internet. Sendo necessária a presença física de público, têm protocolos rígidos de segurança.

Cultura de oliveiras

A cultura gaúcha de oliveiras já se transformou em atrativo turístico. Tanto que neste fim de semana um grupo de turistas mineiros desembarcou no aeroporto de Bagé para um tour pelos olivais. O RS já tem 35 marcas de azeite registradas. Elas resultaram da expansão de 80 hectares cultivados em 2006 para mais de 6 mil em 2020, plantados por mais de 300 produtores em 65 municípios. Segundo o Ibraoliva, a expectativa é de que, até 2025, o Brasil conte com 25 mil hectares de oliveiras.

Shoppings na doação de sangue

A rede Bourbon Shopping, o Moinhos Shopping e o Porto Alegre CenterLar, em parceria com o Hemocentro RS, estão lançando a campanha "Uma saída rápida e segura pode salvar vidas. Doe Sangue!" A ação busca reforçar que, mesmo em um cenário delicado, como da pandemia do coronavírus, a doação de sangue, feita de forma responsável e segura, continua sendo indispensável para salvar muitas vidas. A campanha conta com cartazes dispostos no mall dos shoppings participantes, e que apresentarão um código QR a partir do qual podem ser acessadas todas as informações relacionadas à ação. A divulgação também será feita nas redes sociais.