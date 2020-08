A retomada do turismo

O setor do turismo está voltando aos poucos a registrar dados positivos para o País. Isso porque em junho, o índice de atividades turísticas cresceu 19,8% sobre o mês anterior, segundo o IBGE. É um respiro do segmento, que registrou queda de 68,1% entre os meses de março e abril, início da pandemia. Os destaques vão para o setor aéreo que apresentou alta de 58,9% e os serviços de alojamento e alimentação 17,3%. A pesquisa mensal de serviços do IBGE produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor no País. O levantamento traz a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.

Turismo responsável

O Snowland, de Gramado, acaba de conquistar o selo “Turismo Responsável Limpo e Seguro”, do Ministério do Turismo para empresas com boas práticas de higienização. Para isso, ele desenvolveu e pratica mais de 50 procedimentos de saúde e segurança. É uma das iniciativas do Governo integrantes do “Plano de Retomada do Turismo Brasileiro”.

Linha própria Giraffas

A rede Giraffas de refeições completas, com mais de 400 lojas em 25 estados, acaba de chegar ao varejo, com o lançamento de sua linha de produtos, de marca própria, começando pela maionese, via receita desenvolvida pelo fundador. O produto será comercializado em todas as lojas da rede, em embalagem de 360g a unidade. Depois, os consumidores poderão encontrar o produto nos mercados.

Empresa-Universidade

Dirigentes da gaúcha Elipse Software ministraram aula on-line neste sábado aos alunos do novo curso de especialização em automação da Unisinos Campus Porto Alegre. Ocasião para inaugurar um novo modelo de cooperação empresa/universidade. Nele a universidade serve como HUB, que conecta as empresas demandantes de tecnologia, representadas pelos alunos e fornecedoras, às parceiras do curso.

Financiamento imobiliário CrediOne

A imobiliária gaúcha One Imóveis de Luxo lança o seu mais novo serviço: a plataforma CrediOne., destinada a comparar taxas de financiamento imobiliário para aquisição de imóveis de alto padrão. Além disso, ela oferece atendimento especializado e personalizado para aprovação do crédito com os principais bancos, participando de todo o processo. Os consultores da CrediOne tratam gratuitamente da simulação e documentação com todos os agentes financeiros, para o cliente escolher a melhor opção de crédito na compra de seu imóvel. “A ideia da plataforma de crédito imobiliário 100% digital vem para suprir a necessidade desenvolvida pelo consumidor gaúcho com a instabilidade financeira do país”, ressalta o CEO Cristiano Cruz.