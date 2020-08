O novo mundo digital

Passados mais de quatro meses do início das medidas adotadas para combater o coronavírus, é possível resumir o mundo daqui para a frente: digital. Sem dúvida, hoje percebemos que saímos de uma situação considerada confortável. Das empresas gigantes ao mercadinho da esquina, decisões e estratégias, que demoravam meses para serem tomadas, passaram a ser aceleradas num ritmo incrível, escreve o gestor de marketing da Corebiz, Rodolfo Rodrigues. A trajetória de adaptação começou logo no início da pandemia. Em praticamente uma semana, já houve movimentação gigantesca para o digital. Estudo aponta aumento de 45% de novos e-consumidores e 55% deles atestaram que o movimento de migração para o digital será permanente.

Equilíbrio dos poderes

A Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs) promoverá o Sergs Debates, nesta quinta-feira, às 10h, com o tema O Equilíbrio entre os Poderes na Constituição Federal de 1988. A videoconferência terá a participação de Adilson Dallari, Carlos Thompson Flores, Ives Gandra Martins, Modesto Carvalhosa e Alexandre Garcia.

Críticas de DiCaprio

O ator Leonardo DiCaprio compartilhou em seu Instagram, neste final de semana, dados destacados pelo jornal The Guardian sobre o aumento do desmatamento na Amazônia, com críticas ao governo Bolsonaro. O ator ressaltou o crescimento de 28% no número de focos de incêndio na floresta em julho e o negacionismo do presidente, que contestou esse aumento semana passada.

Mudança no consumo

A Fröhlich, distribuidora atacadista de Ivoti, aumentou seu faturamento em 148% no on-line do Portal do Cliente entre março e junho, e o número de pedidos em 95% sobre igual período de 2019. O que reforça a percepção de uma mudança no consumo não só para o consumidor final, mas também para os pontos de venda, surgida como consequência da pandemia gerada pelo novo coronavírus. Entre os itens mais vendidos estão os produtos de limpeza e higiene, destaque para o álcool.

Vice-presidente em Porto Alegre

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, estará em Porto Alegre nesta sexta-feira para uma visita ao Instituto do Câncer Infantil, a convite do deputado estadual tenente-coronel Zucco, autor da lei que cria a política de atenção à oncologia pediátrica no Rio Grande do Sul| sancionada pelo governador Eduardo Leite no Palácio Piratini. O vice-presidente vai conhecer na visita o trabalho desenvolvido em quase 30 anos pela entidade e receberá o título de Sócio Benemérito e a Medalha da Coragem. Para o superintendente do ICI, Algemir Brunetto, "a instituição só tem a agradecer por essa conquista. Com a Política de Atenção Oncológica sentimos estar avançando um passo a mais em nossa missão".