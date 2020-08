A produção de orgânicos

O interesse em produzir alimentos orgânicos tem aumentado gradativamente em todo o Brasil. Além dos benefícios proporcionados ao meio ambiente, a utilização dos sistemas de produção de base ecológica promove a qualidade de vida tanto para quem produz, quanto para quem consome, já que são dispensadas inúmeras químicas nocivas à saúde. O tema também é objeto de estudo na Universidade do Vale do Taquari - Univates, de Lajeado, por meio do Programa de Pós-Graduação em Sistemas Ambientais Sustentáveis. No mestrado, são apresentadas questões ligadas à legislação, ao processo de produção e ao encaminhamento da certificação dos mais diversos produtos ecológicos.

Investir em Teutônia

Secretário da Indústria e comércio e Turismo de Teutônia, Sidnei Eckert, escreve para oferecer um pavilhão de 5 mil metros quadrados (ex-Paquetá) em ótimo estado de conservação para uma indústria se instalar e começar a produzir. Tem fácil acesso, estacionamento, energia, água, mão de obra e município com lei de incentivo ao aluguel, explica ele.

Espumantes rosados

Grupo Famiglia Valduga, de Bento Gonçalves, desenvolveu a versão rosada de dois espumantes das marcas Casa Valduga e Ponto Nero, apostando em diferentes métodos de elaboração. É o Casa Valduga Sur Lie Nature Rosé, um espumante em sua forma mais bruta, elaborado sem intervenção alguma ("ao natural"), e o Ponto Nero SO2 Free Rosé, um espumante livre da adição de SO2, principal conservante usado na elaboração dos vinhos para maximizar o poder da fruta.

O Banrisul digital

balanço semestral do Banrisul Um destaque nodivulgado ontem foi o uso intensivo de seus canais digitais, muito amigáveis. Além de adequado ao distanciamento social, recomendado pela pandemia da Covid-19, ele será incrementado pelo Banco Central com o lançamento em novembro do pagamento instantâneo PIX. Em junho 75% das transações no banco foram feitas em canais digitais, E no semestre, elas cresceram 9,5% sobre igual período de 2019.

Nova embolsadora

A Marcher Brasil, de Gravataí, especializada no armazenamento móvel em silos-bolsa que cresceu 30% nas vendas no primeiro semestre de 2020, lança uma nova versão para sua embolsadora de grãos Ingrain 100. Nela, a Ingrain 100 mostra maior resistência à lida do campo, apresentando modernizações de peças e estruturas como um conjunto de rodado mais forte e sistema de transmissão aprimorado.

Governança em livro

A consultora organizacional Mariana Moura, acionista e integrante da 3ª geração da família controladora do Grupo Moura (que tem as Baterias Moura como principal negócio), foi a convidada da reunião ontem do Nexo Governança Corporativa de Novo Hamburgo, presidido pelo advogado Miguel Vieira. Ela falou de suas pesquisas sobre a implantação da governança, trabalho que lhe rendeu um livro, a ser lançado em setembro.

Cervejaria investe no turismo

A Cervejaria Edelbrau, de Nova Petrópolis, está investindo R$ 500 mil no turismo, com financiamento da Sicredi Pioneira e inauguração prevista para outubro deste ano. É na remodelação do espaço de visitação de suas instalações, apostando no conceito de interatividade e experiência do visitante, que será conhecido por Experiência Edelbrau. A cervejaria utilizará parte deste espaço, antes exclusivo do Gastropub, para aumentar o percurso de visitação, durante a qual o guia detalhará o compromisso da empresa com a sustentabilidade, destacando a estrutura de 251 painéis solares que dão conta de gerar toda a energia necessária para o funcionamento da fábrica.