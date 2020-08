Marcação do ponto à distância

Poder registrar o ponto de onde estiver: essa é a principal funcionalidade do novo aplicativo MOB, desenvolvido pela Metadados Assessoria e Sistemas, de Caxias do Sul, especializada em oferecer soluções tecnológicas e serviços para a gestão de Recursos Humanos. Entre as vantagens do uso do aplicativo está a otimização do tempo de trabalho do RH e dos colaboradores, pois, em muitos casos, o funcionário em home office precisa registrar o ponto em uma planilha e, após, o RH tem que digitar essas marcações no sistema. "Com o MOB, todo esse processo é resumido em simples toque", explica o gerente de Pesquisa e Desenvolvimento, Marcio Bertussi.

Saco de lixo antivírus

A Embalixo, líder nacional na categoria de sacos para lixo, acaba de lançar o primeiro saco de lixo antivírus, capaz de inativar até 99,99% do novo coronavírus, com eficácia comprovada pela Unicamp. Sua tecnologia é incorporada ao plástico durante a fabricação. O Embaixo Antivírus atrai e elimina a Covid-19 em contato com o plástico.

Voluntários do Senai

A solidariedade de mais de 700 voluntários de rede coordenada pelo Senai fez a diferença na vida de milhares pessoas em todo o Brasil. Eles consertaram de graça 2.007 ventiladores pulmonares e os devolveram a instituições de saúde em 336 municípios de 24 estados e no Distrito Federal.

Lojas pernambucanas

Os moradores de São Leopoldo acabam de ganhar a primeira loja da rede Pernambucanas. É sua sétima loja no RS, e também a sétima unidade inaugurada este ano das 30 que serão abertas. A nova loja possui 1.000 m² e gerou cerca de 20 empregos diretos e 60 indiretos.

Queda da inadimplência

Especializada em moda e calçados, a Monjuá passou a usar um novo sistema de análise de crédito: o Meu Crediário Corporate. Concluída a integração, a rede - que tem 66 lojas no RS - reduziu no mês passado em 27% a inadimplência dos clientes no crediário (parcelas com até 30 dias de atraso), sobre julho de 2019.

Manutenção do home office

A Fundação Família Previdência (FFP) - ex-Fundação CEEE - estendeu o regime de home office pelo menos, até o fim de 2020 e liberou os colaboradores a trabalharem em casa, independente das medidas de flexibilização do distanciamento controlado do governo do Estado e do cenário de contágio da covid-19. A decisão em permanecer com as atividades à distância foi tomada para preservar a saúde de equipe e participantes, que seguem sendo atendidos remotamente - por tel, site ou app. "Vamos manter o home office até que melhorem os níveis de segurança para a circulação das pessoas. Como o modelo funciona bem, podemos adotá-lo de forma permanente para algumas atividades a partir de 2021", adianta o presidente Rodrigo Sisnandes.