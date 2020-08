Um shopping de delivery

Porto Alegre ganhará até setembro importante serviço na área de tele-entrega: a TAG Co Kitchen, empresa especializada no formato conhecido como shopping de delivery e que reúne cozinhas de diferentes restaurantes em um mesmo espaço físico. Localizado no 4º Distrito, a iniciativa terá investimento de R$ 3 milhões. Com 14 pontos de 20 metros quadrados a 40 metros quadrados à disposição do público, a empresa oferece o espaço físico para que marcas da gastronomia possam entrar no segmento do delivery de forma mais organizada e econômica. A empresa dará apoio também na logística e gerenciará os pedidos feitos aos lojistas do shopping para que sejam realizados pelos canais próprios de e-commerce ou aplicativos parceiros.

Jovens empreendedores

O Instituto Souza Cruz acaba de completar 20 anos, promovendo o empreendedorismo entre jovens do campo e da cidade, impactando mais de dois milhões de pessoas. Neste momento, ele trabalha na evolução da estratégia para ampliar a atuação, presente nas regiões Sul e Sudeste, via programa Novos Rurais.

Nova grife feminina

Em paralelo a sua atuação como gerente geral de uma das empresas do Grupo Stedile, a psicóloga caxiense Nicole Stedile, neta do fundador Francisco Stedile, resolveu investir em uma grife feminina por e-commerce com confecção própria que leva seu nome. E já lançou sua primeira coleção cápsula (de vestidos), chamada Liberté. Com o mercado on-line aquecido, devido à pandemia, Nicole espera embalar as vendas nesses primeiros meses e já se debruça em novas produções.

Lavanderias Express

A chegada da pandemia da Covid-19 levou a 5àsec a intensificar projetos com foco no digital através de vendas por e-commerve, aplicativo e WhatsApp. E para isso a maior rede de lavanderias do Brasil desenvolveu um novo modelo de negócio, chamado Express Com metragem e investimento menor, de R$ 190 mil, ele se destinará sobretudo a cidades com população a partir de 100 mil habitantes.

Espumante da Salton

A qualidade dos espumantes da vinícola Salton de Bento Gonçalves, que celebra 110 anos neste mês, recebeu uma distinção vinda da Ásia. Considerada a mais importante revista de vinhos do Japão, a Wine Kingdom premiou o espumante Salton Intenso Brut entre os melhores rótulos de 179 na degustação às cegas.

Ônibus com dois corredores

A Ouro e Prata estreia hoje um novo ônibus, com dois corredores e três fileiras de poltronas individuais. Produzido pela Marcopolo, o veículo oferece soluções tecnológicas por UV-C para higienização e desinfeção permanente. Inicialmente, serão dois ônibus a serem incluídos na frota. Cada unidade tem apenas 33 lugares - todos os passageiros terão assento individual, garantindo privacidade e o distanciamento recomendado para prevenção da saúde.

Facilidade para passageiros

A Transcal, de Cachoeirinha, passa a integrar o app TEU! Ônibus, o que irá permitir aos usuários roteirizarem seus trajetos, incluindo os trechos que devem ser feitos a pé até a parada mais próxima. Basta digitar os endereços de partida e destino, dentro da Região Metropolitana atendida pelo sistema TEU!, e o mapa irá mostrar o caminho que a pessoa deve fazer à parada de ônibus mais próxima. O uso do GPS pelos veículos também garante o acompanhamento da movimentação dos ônibus na tela do celular para saber em quanto tempo ele chegará na parada. Para oferecer o benefício, a Transcal está instalando o sistema de GPS em toda sua frota, que percorre 75 linhas distribuídas nas categorias Convencional, Executiva e Seletiva, e realiza mais de 700 viagens diárias.