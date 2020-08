A retomada dos consórcios

Após um período de oscilação, o sistema de consórcios anuncia a retomada dos negócios. Um dos indicativos é a performance da Ademilar Consórcio de Imóveis, uma das principais empresas do setor no País, que comercializou só no Rio Grande do Sul, em junho, mais de R$ 3,5 milhões em crédito, expansão de 107,35% sobre igual mês de 2019. Os bons resultados acompanharam importante movimentação da empresa, que foi o anúncio da sua fusão com a Conseg, especialista em consórcio de veículos pesados. A união fez surgir o grupo Ademicon, a maior administradora independente de consórcios do Brasil nos segmentos imóvel e pesados, sendo responsável pela gestão de mais de 82 mil cotas e mais de R$ 13 bilhões em créditos ativos comercializados.

Escritura on-line

A instituição da plataforma on-line oficial, conhecida como e-Notariado, permite agora aos tabelionatos realizarem suas funções em modo digital. É o caso do 7º Tabelionato de Notas de Porto Alegre, que realizou com a One Imóveis de Luxo, a primeira escritura pública de compra e venda 100% digital, diretamente pelo novo sistema. "É um grande passo para o mercado imobiliário e uma oportunidade para desburocratizar os processos e agilizar o dia a dia do consumidor", ressalta o CEO da One, Cristiano Cruz.

O Mequi sem fila

Agora o cliente pode chegar no McDonald's e retirar o sanduíche sem pegar fila. Com o Méqui Sem Fila, disponível no app do McDonald's, o consumidor busca o restaurante mais próximo, escolhe os produtos e realiza o pagamento on-line. O app libera a função "Começar a Preparar" quando estiver próximo do restaurante. A novidade já está disponível em 264 McDonald's e a lista pode ser conferida no seu site.

A Sorte Acelerada

O Instituto do Câncer Infantil de Porto Alegre é uma das entidades beneficiadas pela campanha Sorte Acelerada, promovida pelo Instituto Ronald McDonald`s. Para concorrer ao sorteio de um Hyundai HB20 0km basta comprar o cupom no site da campanha e escolher o ICI ou diretamente na sede da instituição (rua São Manoel, 850). O valor de cada cupom é R$10,00.

Campanha a favor dos restaurantes

A Ticket, marca de benefícios de refeição e alimentação da Edenred Brasil, criou uma campanha para doar R$ 2,5 milhões a restaurantes. Aplicada em parceria com o Uber Eats, a ação estimula as vendas no segmento via vouchers de desconto financiados pela Ticket. O socorro é oriundo do More Than Ever, fundo global criado pela Edenred para mitigar os efeitos da crise provocada pela pandemia de Covid-19. "A campanha simplifica nossas doações, favorecendo a capilaridade na distribuição dos recursos e multiplica os benefícios, já que os trabalhadores ganham descontos em suas compras", destaca o diretor-geral, Felipe Gomes.