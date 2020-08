Os vírus desconhecidos

O médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vecina, alertou em entrevista à Globonews que o desmatamento na Amazônia pode levar a outras epidemias, como a da Covid-19, pelo fato da floresta abrigar uma variedade desconhecida de vírus. "A Amazônia tem uma quantidade imensa de vírus. A próxima epidemia, com o nível de agressão que estamos fazendo ao meio ambiente, já está a caminho", comentou Vecina, que defendeu também investimentos em pesquisa científica para a identificação dos vírus e o desenvolvimento de remédios e vacinas, bem como para a preservação da floresta.

Produção concentrada

A pandemia do novo coronavírus trouxe à tona problemas que precisarão ser endereçados pelas economias a partir de agora, como o risco de concentração da produção em poucos países, segundo o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo. Para ele, as cadeias de produção serão ampliadas e, nesse sentido, o Brasil pode se aproveitar dessa oportunidade.

Calçado para a casa

A Coro Artefatos preparou um calçado pensado para ficar em casa, descolado de tendências de moda ou estações na troca do que vem da rua nestes tempos de quarentena. É o Home Shoes, produzido à mão no Vale dos sinos, que pode ser adquirido através do Instagram da marca ou pelo site Em Porto Alegre, as lojas parceiras são Hemb, Casa Bordini e Spazio Del Bagno.

As feiras de calçados

O que mudou, o que mudará e o que não vai mudar nas feiras de negócios - é o tema do happy hour com tecnologia do IBTeC de Novo Hamburgo, às 18h da próxima quarta-feira (12), pelo Facebook do instituto. Os debatedores serão os dirigentes da Francal, Abdala Jamil Abdala; da Fenac Experiências Conectam, Márcio Jung e da Merkator, Frederico Pletsch.

As cores atemporais

Ao decorar um ambiente, sempre surge o questionamento sobre a melhor tonalidade para o local. Uma ótima opção são as cores atemporais, que nunca saem de moda e que combinam com todos os espaços. A Tintas Renner by PPG de Gravataí oferece em seu mix de produtos diferentes tons que podem ser a solução. Ele inclui as linhas Ducryl e Extra Esmalte, com nuances neutras prontas.

Fashion Outlet reabre

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo reabriu ao público nesta quinta-feira seguindo todos os protocolos de segurança. As lojas retomam atendimento presencial de quarta a sábado, das 10h às 16h, e e os restaurantes, de segunda à sexta, no mesmo horário. Mas todas as operações permanecem com tele entrega, take away e drive thru.

Calçados Bibi Equador

Após inaugurar lojas de franquia no Peru, Bolívia e Romênia, a Calçados Bibi de Parobé acaba de implantar a segunda unidade no Equador, comandada por um distribuidor local, seu parceiro de longa data, e responsável pela outra loja da rede implantada em 2019 na capital. Está entre os planos da empresai a abertura de 10 novas unidades no Equador, até 2025.

Metalúrgica Rovaris 22 anos

A Metalúrgica Rovaris, de Caxias do Sul, fundada pelo empresário Jorge Luis Rovaris, hoje sob o comando de seus filhos e genro, Thomas Rovaris, Andressa Rovaris Zanette e Alex Zanette, completa 22 anos neste sábado. A empresa fabrica moldes, matrizes e dispositivos, peças de usinagem e presta serviços de corte a fio para mais de 70 indústrias gaúchas catarinenses e paulistas. Com a crise da pandemia, surgiu um esforço coletivo de inovação e, em abril deste ano, lançou um modelo de presilha para máscaras que alivia a pressão sob a orelha, deixando seu uso mais confortável.