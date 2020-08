O vinho dos 60 anos

A Adega Chesini, de Farroupilha, apresenta um corte de oito variedades de uva em seu mais novo vinho, comemorativo aos 60 anos completados pela vinícola em 2020. O Gênese conta, do nome ao produto, passando por embalagens também diferenciadas, as singularidades da empresa familiar. As oito variedades destacam a sociedade composta por oito irmãos, que alcança três gerações São elas: Cabernet Sauvignon, Syrah, Tannat, Alicante Boushet, Petit Verdot, Merlot, Cabernet Franc e Ancellotta. "Gênese é uma homenagem a quem nos deu origem, nossa gênese", destaca o diretor Ricardo José Chesini. Ele terá três embalagens.: 2020 garrafas de 750ml, em alusão ao ano da comemoração; 60 unidades de garrafa Magnum acondicionando 1,5l do produto, e oito unidades da garrafa Jeroboão, de 5 litros.

Reeleição na Uvibra

A União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra), que tem na presidência o empresário Deunir Argenta, de Flores da Cunha, reelegeu por unanimidade em assembleia geral sua diretoria executiva, conselho de administração, conselhos fiscal e de ética, bem como o núcleo de auditoria estratégica interna até 30 de abril de 2021

Presente solidário

O Grupo Live Marketing do RS reuniu os chefs Rogério Luce - Basilic Gastronoma, Nelson Ramalho - Mule Bule Gastronomia Empresarial e Jorge Aita -Jorge Aita Gastronomia para oferecer uma opção de presente com solidariedade. O cardápio Amor de Pai tem entrada, prato principal e sobremesa, O lucro será revertido às equipes que atuam no setor de eventos e que neste momento enfrentam dificuldades. Delivery pelo WhatsApp 51.99181.5310.

Reforço trabalhista

Ampliando sua equipe multidisciplinar, a Biolchi Empresarial de Porto Alegre ganhou um reforço: o advogado trabalhista Flavio Ordoque. Com 16 anos de experiência, o professor em pós-graduação atuou no processo de recuperação judicial da Ortopé. Com sedes em Carazinho, Passo Fundo e Porto Alegre, a Biolchi é especializada em revitalização de empresas.

De olho no imposto indevido

A complexidade tributária brasileira reclamada pela unanimidade dos empreendedores de todos os portes leva ao recolhimento indevido adicional de impostos. Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) mostram que este universo chega a 95% das empresas. É nessa veia que opera a Fortus Tax, uma das empresas do Fortus Group. de Porto Alegre. Segundo a diretora operacional, Luana Santos, recuperar impostos é vital para as empresas recomporem seus caixas atualmente e ainda considerando a reforma tributária em tramitação. Ela explica que a revisão se aplica a todos os regimes tributários (lucro real, presumido, ou Simples nacional) e, em geral, o retorno é imediato ou no máximo em 60 dias.