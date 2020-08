O TEDxUnisinos 2020 pretende provocar em sua 10ª edição a audiência a pensar sobre os aprendizados do momento atual, quando o mundo parou diante de uma ameaça invisível, e sobre os planos para o tempo que virá depois desta pandemia. Com o tema "Um Novo Tempo", a conferência acontecerá pela primeira vez em dois dias, nesta quinta e sexta-feira, das 16h às 18h30m, 100% on-line, por meio da plataforma zoom. Além dos 14 palestrantes que compartilharão reflexões que irão inspirar e questionar esse novo tempo, a programação conta ainda com duas apresentações musicais. O evento é gratuito e aberto à comunidade. Mas quem quiser participar dos dois dias do evento precisa inscrever-se em cada uma das datas.

Pequenos negócios

Sebrae e Fenac se uniram para uma série de workshops on-line e gratuitos destinados a micro e pequenas empresas. O primeiro será dia 10 de agosto, às 18h, pelo Zoom sobre "Atração de Leads", abordando o modelo B2B. Na pauta, posicionamento digital, funil de vendas, estratégias de nutrição, conversão e monitoramento. A atividade terá a condução do publicitário Fabrício Magayevski, e pretende proporcionar um momento para repensar os negócios.

Limpo e seguro

Vinte estabelecimentos turísticos de Garibaldi já receberam o selo Empreendimento Limpo e Seguro. Lançado pela Prefeitura Municipal para a retomada emergencial do turismo, ele está disponível aos interessados na sua implantação, desde que atendam às normas de prevenção contra a disseminação da Covid-19.

Cervejas e chocolates

Duas empresas do 4º Distrito de Porto Alegre resolveram se unir para harmonizar as vendas neste Dia dos Pais. A rede Chocólatras Anônimos e a Cervejaria Distrito elaboraram três sugestões de presentes. Os produtos estão disponíveis para compra diretamente na fábrica da Chocólatras.

Agasalho à distância

Mesmo em meio à pandemia, com a maioria dos seus colaboradores alocados em home office, a Sabemi não abriu mão da sua tradicional ação social. Para viabilizá-la contratou um parceiro que se encarregou de fazer a coleta das doações na residência dos colaboradores.

Doação de alimentos

O provedor gaúcho de Internet Renovare Telecom doou uma tonelada de alimentos, arrecadados entre seus clientes, a entidades que cuidam de famílias em risco devido à crise da Covid-19: o Bancos de Alimentos de Novo Hamburgo e a Associação de Voluntários do Hospital São José, de Dois Irmãos.

Extensores de máscaras

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac está doando 85 mil extensores à comunidade para incentivar os gaúchos a continuar se cuidando, mas eliminando o desconforto do uso prolongado de máscaras nas orelhas. O material a ser espalhado por todo o RS é de fácil colocação e permite à pessoa permanecer com a máscara por mais tempo.

A multiplicação do delivery nas vendas

A venda por delivery, que se multiplicou durante a pandemia, deve continuar nesta frequência. Até produtos como o chá são vendidos no sistema, caso da franquia Tea Shop Brasil, no Iguatemi Caxias. "Manteremos o serviço mesmo pós-pandemia. Queremos continuar proporcionando uma experiência multissensorial na casa de nossos clientes", diz a franqueada Joice dos Reis. "A bebida tem ótimo custo benefício, uma vez que 50 gramas de chá a granel rendem 25 xícaras de 200ml, ou R$ 1,28 por dose e, por isso, é a segunda bebida mais consumida do mundo, perdendo só para a água", conclui.