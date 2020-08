Um complexo de eventos

A incorporadora VJ&J Empreendimentos, de Bento Gonçalves, deu início às obras do Boulevard Convention, o maior e mais moderno complexo de eventos em hotelaria do Sul do Brasil, bandeira da Rede Plaza de Hotéis e SPAs e investimento de R$ 85 milhões. Localizado no Vale dos Vinhedos, terá 211 apartamentos e mais de 3,4 mil metros de área para eventos, podendo comportar 1,8 mil pessoas em formato de auditório e mais de 5,8 mil em coquetéis e feiras. Com previsão de entrega para 2022, o empreendimento vai integrar hotel, centro de convenções, área gastronômica, loja de vinhos para 3 mil rótulos, bosque, capela ecumênica para casamentos e um grande boulevard, atendendo o turismo de lazer, de eventos e o corporativo.

O investimento

O Boulevard Convention foi registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na modalidade de condo hotel, onde o investidor adquire uma unidade, escriturada em seu nome, e em seguida cede o direito de uso ao empreendimento que irá gerir o imóvel por um determinado período.

Garden in box

A Fernanda Rosa Flores Boutique lança para o Dia dos Pais o Garden Box em edição limitada. Em um tubo com acabamento especial, a florista preparou minijardins de suculentas. O kit é acompanhado de um cartão de instruções para manutenção e preservação do jardim e uma pipeta para a rega das plantas. É com entrega ou retirada no local.

Plantio de árvores

A MRV plantou no primeiro semestre deste ano 93.976 árvores nas mais de 160 cidades onde atua, o equivalente a quase 63 campos de futebol. No RS, foram três mil mudas em Caxias do Sul, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo e Sapucaia do Sul.

A nova gasolina

A Braskem anuncia que está pronta para atender à nova resolução da ANP, que estabelece padrões internacionais de qualidade para a gasolina comercializada em todo território nacional. "Aumentar requisitos como octanagem e massa específica vai permitir ao consumidor brasileiro acesso a um combustível mais eficiente", explica o diretor Cirilo Vieira.

Uma startup para condomínios

Uma startup de São Paulo investe no mercado gaúcho de loja autônoma de experiência em compra de produtos desejados por moradores de condomínios residenciais ou funcionários de empresas. A Onii chega a Porto Alegre pelas mãos de duas empresárias e um mercado inicial de condomínios da carteira de imóveis da Crédito Real, inspirado nas lojas de conveniência Amazon Go. Um app instalado dá acesso ao espaço para comprar produtos desejados a partir de um mix escolhido pelos moradores ou funcionários. O projeto da Onii prevê unidades de 4 a 20 metros quadrados cada e investimento de até R$ 120 mil por loja.