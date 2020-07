Transporte fluvial cresce

O modal fluvial de transporte ganha cada vez mais adeptos entre as grandes indústrias no Rio Grande do Sul. A Braskem, maior petroquímica das Américas, transportou nos cinco primeiros meses deste ano 2.087 contêineres, com resinas plásticas destinadas à exportação, via Tecon Santa Clara, terminal hidroviário da Wilson Sons. O volume equivale a 28% do total de contêineres usados pela empresa para comércio exterior. O destaque foi em abril, quando 41% dos contêineres exportados pela Braskem foram transportados pelo terminal hidroviário. A carga sai do Polo Petroquímico de Triunfo e segue pelo Rio Jacuí em barcaças até o Tecon Rio Grande, onde são embarcados em navios de longo curso. Os principais destinos são Europa, América do Norte e América do Sul.

Cadeia de reciclagem

Presidente do Sinplast-RS, Gerson Haas, e a professora Vanusca Dalosto Jahno, representando a Universidade Feevale, estarão ao vivo a partir das 11h desta quarta-feira no Instagram do Projeto (Re)pense. Em debate, as mudanças de comportamento, pensamento e serviços da sociedade em relação à cadeia de reciclagem, sobretudo durante a pandemia.

Coleta seletiva de lixo

A cidade de São Paulo registrou em junho um aumento de 35% na coleta seletiva de lixo sobre igual mês de 2019 - de 5,8 mil toneladas para 7,8 mil toneladas, atribuído ao fato de mais pessoas ficarem em casa. E, em paralelo, houve pelo mesmo motivo uma queda de 22% nos dados de varrição, devido ao menor volume de resíduos nas ruas.

Eleições na Unicred

A Unicred Porto Alegre realizou semana passada AGO e eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal, com a reeleição do atual presidente do Conselho de Administração, José Cesar Boeira e, para vice, o médico endocrinologista Balduino Tschiedel. Dos 13.881 associados aptos a participar da votação (virtual), votaram 3.859 ou 27,8% do total, a maior votação em 30 anos de sua história.

Embaixador Medina

A JBL (ex-Selenium) de Nova Santa Rita (RS) lançou no seu site oficial uma página especial de Gabriel Medina, bicampeão mundial de surfe, que integra o time de embaixadores globais da marca. A ação destaca os produtos JBL (entre eles, caixas de som e fones de ouvido) que facilitam, otimizam e alegram o dia a dia de um dos principais atletas brasileiros da atualidade.

Zeiss abre em Lajeado

Lajeado recebe amanhã a primeira unidade Zeiss Vision Center, sob o comando dos empresários do setor óptico Tomé Galiotto e Renata Galiotto, e seguindo os protocolos de saúde e segurança com todas as medidas exigidas pela OMS e Ministério da Saúde. Com a nova loja - cujo projeto arquitetônico é assinado pelo escritório alemão Labor Weltenbau - a Zeiss passa ter oito unidades no sul do país, oferecendo lentes de alta performance e atendimento exclusivo.

Os 33 anos do grupo Marpa

Grupo Marpa - Marcas, Patentes, Inovações e Gestão Tributária de Porto Alegre completou no mês de junho 33 anos de fundação. Idealizada em 1987 pelo presidente Valdomiro Soares e pela vice-presidente Rosemari Silva Soares, a empresa também celebra um ano produtivo: de junho de 2019 a junho de 2020 foram 3.428 procedimentos em consultoria, 889 emissões de laudos, 576 expedições de certificado e 441 encaminhamentos de marca junto ao INPI. "O último ano certamente reflete o compromisso que temos com nossos clientes, reforçando o protagonismo da empresa no setor. Saliento que durante todos estes anos de mercado, o Grupo Marpa foi ativo na prestação de auxílio a mais de 16 mil empresas", observa Valdomiro.