A reinvenção do varejo

As tendências de mudança no comportamento dos consumidores já em curso antes da pandemia foram aceleradas pela crise e levarão os varejistas a reinventar a maneira como fazem seus negócios, de acordo com o estudo Global Consumer Insights Survey 2020, da PwC. No Brasil, um dos 36 países nos quais foi realizada a pesquisa, 53,4% dos consumidores informaram terem realizado compras de alimentos pela internet no último ano e 50,3% deles afirmaram terem optado por serviços on-line na sua entrega. No total, foram consultadas 23,5 mil pessoas em todo mundo, sendo 1.002 no Brasil. Nessa amostra, os equipamentos mais usados nas compras on-line são o computador (33,9%), smartphone (31,6%) e tablet (18,4%).

Recorde de corretores

Plataforma líder em soluções habitacionais, a MRV percebeu durante a pandemia um crescimento recorde no credenciamento de corretores autônomos de imóveis. A empresa capacitou em 60 dias mais de 800 novos profissionais de forma virtual em todo o País. No RS, o crescimento do número de contratados foi de 10%. Aliás, segundo a direção comercial da empresa no Estado, a seleção de novos corretores é constante. Para os próximos meses, a previsão é de mais 10%.

Usinas fotovoltaicas

A Cooperativa Nova Aliança de Flores da Cunha, instalou usinas fotovoltaicas em duas das suas unidades, capazes de suprir todo o consumo, em um investimento de R$ 2,7 milhões. A da Linha Jacinto, em Farroupilha, está em operação desde abril. E a de Livramento deve entrar em funcionamento em setembro.

Primeiro azeite de oliva

A Olivas do Sul, de Cachoeira do Sul, comemora os 10 anos da produção e comercialização da primeira safra de azeite de oliva extravirgem, com azeitonas cultivadas em solo brasileiro. A produção de 800 litros colocou a empresa como a primeira produtora do Brasil a constar no Flos Olei - catálogo que reúne os melhores 500 azeites do mundo. Hoje, ela tem mais de 30 prêmios conquistados em concursos.

Revogação de 17 leis obsoletas

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre deverá revogar nas próximas sessões 17 leis consideradas obsoletas, ou sem efeito prático, fruto do trabalho da Comissão Especial de Revisão Legislativa, presidida pelo vereador Felipe Camozzato (NOVO), e que analisou durante 90 dias mais de 12 mil leis do município. Segundo o vereador, além de facilitar a vida do cidadão, o trabalho é também uma sinalização em favor da desburocratização. Entre as 17 leis, ele cita a 8.470, que obriga uma série de prédios a conterem instalação para incineração de lixo e a 8494, que obriga o consumidor a apresentar nota fiscal do celular para a empresa de telefonia poder habilitar o chip.