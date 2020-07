O Banco Topásio e fintechs

O Banco Topásio, de Porto Alegre, do grupo gaúcho Correa da Silva, vem consolidando cada vez mais sua atuação junto a fintechs e startups. Uma de suas principais iniciativas neste sentido é o Bank as a Service (banco como um serviço em tradução livre), que possibilita às fintechs e startups oferecerem serviços financeiros digitais e inovadores a seus clientes, utilizando a tecnologia e licença do banco. Nesse formato, entre as mais relevantes parcerias, destaca-se o Mercado Pago - uma das principais fintechs da América Latina e das plataformas de pagamentos on-line mais usadas no país, presente nas transações cotidianas de milhares de lojas físicas e virtuais - em especial do Mercado Livre.

Presente para os pais

O Senac-RS tem a melhor sugestão para o Dia dos Pais: um vale-presente com 10% de desconto nos seus cursos. Para isso, basta usar o cupom PAI10 na compra de qualquer um deles, menos nos de EAD e graduação. E compras no site até 10 de agosto. Este desconto acumula com outros: de 25% para pagamento à vista ou 20% parcelado no cartão de crédito.

Saúde de um jeito leve

Acesso pelo site Falar de saúde de um jeito mais leve e em meio a um bate-papo com personalidades sobre temas da sua área é a proposta do novo projeto do Grupo Oncoclínicas no RS "Falando de Saúde". A cada edição mensal será abordado um tema diferente. A estreia acontecerá às 18h desta quarta-feira e terá como convidado o músico e ex-líder da banda Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger.

Testes da Covid-19

O Grupo Reunidos trouxe o teste sorológico mais rápido e preciso da Covid-19 ao território gaúcho, o ELISA. O laboratório também vai oferecer o Teste Covid -9 Eco Antígeno, que detecta antígenos do SARS-CoV-2 pelo método imunoensaio fluorescência, com coleta por meio da técnica swab nasofaríngeo. Os resultados de ambos ficam prontos em até 24 horas. A coleta pode ser feita em drive-thru no Iguatemi Porto Alegre e no Andreazza Lourdes, de Caxias, a partir desta terça-feira.

Só energias renováveis

Cooperativa Vinícola Garibaldi consome desde 2013 energia elétrica oriunda apenas de fontes limpas, deixando de emitir mais de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono (tCO), segundo a Ludfor Energia Ltda., que concedeu a ela semana passada o Certificado de Energia Renovável. Só em 2019, a redução foi de 148.473 tCO. Todo consumo de energia advém de usinas com fontes renováveis (eólica, solar, biomassa, Pequena Central Hidrelétrica e Central Geradora Hidráulica).

Campanha pelas florestas

Mais de 2 milhões de pessoas se engajaram na sexta-feira na campanha realizada pelas marcas do Grupo Boticário, Instituto Grupo Boticário e Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, alertando para o risco de desaparecimento das florestas brasileiras.

Clube de Leitura do Elefante Letrado

Ser um aliado importante para o desenvolvimento da compreensão de leituras e companheiro para as crianças durante o período de quarentena - esses são os objetivos do Clube de Leitura do Elefante Letrado, ação que possibilita a troca de conteúdo entre crianças da mesma faixa etária, mas de diferentes regiões do Brasil e do mundo, despertando outros olhares sobre livros já lidos e muita curiosidade para os ainda não lidos. Nos dias 14 e 17 de julho aconteceram os quatro primeiros encontros, e já estão programados novos grupos com vagas limitadas e exclusivas para crianças de escolas que utilizam o Elefante Letrado ou para assinantes do pacote familiar.