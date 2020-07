Soluções digitais de condomínios

Em tempos de isolamento social, a Guarida Imóveis de Porto Alegre vem investindo em tecnologia para atualizar e desenvolver novos produtos e serviços para melhorar a experiência e facilitar o dia a dia dos clientes. Um exemplo é a Agência Virtual - uma plataforma digital que oferece soluções completas para a gestão de condomínios. São mais de 40 funcionalidades voltadas para síndicos, conselho, condôminos, moradores e funcionários. Entre elas, é possível ter acesso à segunda via do boleto, reservas de espaços, controle de acessos da portaria, demonstrativo de receitas e despesas, agendamento e autorização de pagamentos de fornecedores, marketplace, comunicados do síndico e interação entre moradores.

Escritórios enxutos

Uma das preferências dos clientes da Inspirare Portare de Caxias do Sul - com filial em Bento Gonçalves e sucursais em São Leopoldo e Canoas - é pelo Lean Manufactoring, ferramenta oriunda da indústria e que também enxuga escritórios via redução generalizada de desperdícios e maximização de eficiência operacional. Aliás, a pandemia mostrou que muitos deles funcionam bem no sistema de Home Office.

Exportação em alta

A gaúcha Joape acaba de despachar um contêiner com 70 equipamentos ao Peru, dos quais 50 climatizadores evaporativos de ar. Desenvolvidos para promover a circulação e troca do ar nos ambientes, retiram da atmosfera impurezas microbianas, oriundas de conversas, espirros e tosses - adequados, portanto, a épocas de vírus e pandemias - além de impurezas físicas, como poeira e odores.

Crescimento de 25%

Apesar da pandemia e até por causa dela, provocando o distanciamento social, a Matsul Eletrônicos de Caxias do Sul faturou 25% mais em junho sobre igual mês de 2019, após uma redução de 10% em abril e maio. Os números positivos se devem à expansão do mercado de provedores de internet, segundo a diretora Greici Friedrich.

Livros com sementes de hortaliças

taglivros.com/blog/isla-sementes/ O clube de assinatura de livros, TAG -Experiências Literárias, de Porto Alegre, enviou em maio aos assinantes do Kit Inéditos, em parceria com a ISLA sementes, um conjunto com quatro tipos de sementes de hortaliças. O mimo evoca o livro "O sol mais brilhante", best-seller ainda inédito no Brasil, e temas presentes na narrativa, como o poder das raízes e a esperança. A TAG também criou uma lista que relaciona o crescimento das plantas com o tempo de leitura de clássicos. Para acompanhar o nascimento de microverdes, que levam até 20 dias para desabrochar, a sugestão é "A revolução dos bichos", de George Orwell; já para um girassol, que leva até um ano, a dica é a série "Crônicas de gelo e fogo", de George R. R. Martin. A lista no link