O gestor do Grupo MSBF e diretor da MK Business, Matheus Eberle Sehbe, e o responsável técnico do Laboratório Cesar Costa, Paulo Cesar Costa, iniciaram em Caxias do Sul o Projeto Empresa Saudável, que já é de âmbito nacional. É para oferecer uma solução completa e segura ao setor empresarial no serviço de testes rápidos e monitoramento in loco da Covid-19. Inédito no Brasil, o programa de testagem em massa inclui a presença de um responsável técnico do laboratório e profissionais da área, aplicação de questionário, aferição de temperatura, realização de testes rápidos IgG e IgM, com resultado em 10 minutos e emissão de laudos técnicos. Os kits podem ser adquiridos em todo o RS por empresas de qualquer segmento para, no mínimo, 15 funcionários.

Ações sociais coletivas

A Exatron de Canoas integrou duas ações sociais coletivas para minimizar os efeitos da pandemia, além de atuar por iniciativa própria. Uma delas é o Brother in Arms, que trabalha em diversas frentes, como fabricação e distribuição de máscaras, protetores faciais e EPIs. Outra é o grupo Brothers&Sisters, para manutenção de respiradores.

Remodelar a produção

A Santher, dona da marca Personal, iniciou a produção de 1 milhão de máscaras cirúrgicas em sua fábrica de Bragança Paulista, que serão doadas à Cruz Vermelha. Elas não integram seu portfólio de produtos, mas a empresa decidiu remodelar a linha de produção de absorventes para confeccionar as máscaras, um investimento de R$ 4 milhões, segundo o CEO José Rubens de la Rosa.

Uma degustação virtual

A importadora paulista Total Vinhos, do enólogo gaúcho Tiago Dal Pizzol, promove às 17h de hoje uma degustação virtual de vinhos com um grupo de jornalistas da região Sul do País. Os selecionados são o português Pedro Cancela (tinto), o argentino Anko Malbec (tinto) e o chileno Sauvignon Blanc (branco).

Calçadistas na Fiergs

A indústria calçadista aumentou de quatro para seis seus representantes na nova direção da Fiergs/Ciergs, período 2020/2023, comandada pelo presidente reeleito, Gilberto Petry, destacou o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira. São eles Darcio Klaus (Arezzo), Renato Klein (Piccadilly/Sicergs), Ricardo Wirth (Calçados Wirth), João dos Santos (Conforto), Tibúrcio Grings (Piccadilly) e Jaime Belicanta (Sincalfar).

Crie o Impossível dia 30

Inscrições pelo site Voltado a estudantes do Ensino Médio da rede pública, o evento gratuito Crie o Impossível acontecerá dia 30 de julho e terá nomes como os atores Lázaro Ramos e Babu Santana, o rapper Emicida e o produtor KondZilla, entre outros, que irão fazer os depoimentos de casa, contando suas trajetórias de vida. O evento com o apoio do Sebrae acontece das 16h às 18h.

Microfanquia Bibi em Uruguaiana

Calçados Bibi abriu a primeira microfranquia no valor de R$ 90 mil em Uruguaiana (RS). O diferencial deste modelo é seu ingresso em lojas multimarcas com mix de produtos infantis, localizadas em cidades de até 100 mil habitantes. No entanto, haverá um espaço reservado só para os calçados da Bibi e o logo da marca inserido na fachada. Assim, apenas calçados e acessórios da marca podem ser vendidos nesta unidade, além dos demais itens e peças de vestuário ou brinquedos de outras marcas já comercializadas. Mas o negócio passa a contar com todo o sistema de gestão da franquia e os projetos de transformação digital que auxiliam de forma efetiva no aumento das vendas. Deste novo formato são esperadas 10 unidades em 2020.