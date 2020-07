Nacionalizar as importações

A Mercur, de Santa Cruz do Sul, voltada para área da saúde e educação, está iniciando um processo de nacionalização da produção de sua linha de apoio (muletas, andadores, bengalas, entre outros). Esse movimento inclui a aquisição de novos equipamentos e o desenvolvimento de novos processos. Esta semana, a empresa lançou o primeiro item desse processo, a nova Muleta Canadense Fixa, com desenvolvimento, matérias-primas e fabricação 100% nacionais. O produto conta com diversas melhorias para as necessidades e conforto dos usuários no sentido de diminuir as suas limitações, bem como para o meio ambiente, já que utiliza 24% menos alumínio e os acessórios são feitos com 70% de matérias-primas renováveis.

Alimentação para projeto

O Grupo Fouet será o primeiro fornecedor de alimentação do novo CAIS - Centro de Acolhimento e Isolamento Social do Sul do país - projeto do Instituto Renascer que irá receber pacientes diagnosticados com a Covid-19 em situação de vulnerabilidade social, de Porto Alegre. Fica na Vila Jardim e tem capacidade para atender até 200 pacientes.

Vivo com energia própria

A Vivo anuncia que passará a produzir sua própria energia. Através do modelo de geração distribuída, a empresa utilizará fontes renováveis de origem solar (61%), hídrica (30%) e de biogás (9%). A iniciativa abrange todas as regiões do País, com usinas operando em 23 estados além do Distrito Federal. O projeto responderá por mais de 80% do consumo da Vivo em baixa tensão.

Na contramão do mercado

Na contramão do mercado, a Rinaldi Pneus, de Bento Gonçalves, conseguiu fechar o semestre com pequeno índice positivo de 2%, atribuído ao aumento de tele-entregas que potencializaram a venda de pneus para motos. A empresa precisou também ampliar seu quadro de colaboradores: foram cerca de 100 novos empregos gerados desde maio, totalizando assim 760 colaboradores.

Entrega de 26,6 mil refeições prontas

O Sesc, em parceria com a empresa Uber, está entregando 550 refeições por dia para instituições cadastradas no programa. Será por três meses e a expectativa é entregar 26.670 refeições a famílias em situação de vulnerabilidade social neste período. As marmitas estão sendo produzidas pela empresa de refeições coletivas Sapore especificamente para esta campanha e levadas às instituições de Porto Alegre que farão a distribuição entre as pessoas atendidas. Além da entrega das marmitas, que começou no dia 1º de julho, o Mesa Brasil Sesc distribuiu nestas duas primeiras semanas de julho mais de 12 toneladas de sorvete. A ação beneficiou mais de 80 instituições cadastradas no programa. O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul.