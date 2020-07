O bairro-cidade junto à GM

A Domus Urbanismo acaba de lançar as primeiras casas-conceito no Prado Bairro-Cidade, localizado na freeway, junto à rótula da GM, em Gravataí. Os oito projetos de alto padrão já estão prontos para serem construídos. Inspiradas no Novo Urbanismo, as casas estão inseridas em um contexto que permite morar, trabalhar e se divertir em um mesmo lugar. E já está em construção a mais nova escola bilíngue do Colégio Sinodal, que em 2021 terá condições de receber até 1.500 alunos, do berçário ao Ensino Médio. Dia 21 deste mês, às 18h, o CEO da Domus, Carlos Gerdau Johannpeter, receberá em uma live o fundador do Cidade Matarazzo, Alexandre Allard, para falar sobre como o urbanismo influencia a vida das pessoas. Será pelo canal da incorporadora no YouTube.

Atual cenário do País

Um panorama do atual cenário do país e como os empresários podem navegar em tempos de turbulência política e crise sanitária, e suas influências na economia e nos negócios. Esta é a pauta da palestra on-line que a economista Patrícia Palermo da Fecomércio-RS fará às 11h desta sexta-feira, dentro da programação do evento Mesas TI e das comemorações dos 34 anos do Seprorgs. No linck: https://bit.ly/mesasTI1707.

Os 7 vinhos lendários

Do vinhedo de uvas viníferas mais antigo do Brasil, conduzido em espaldeira, é que nasce o Vinhas Velhas Tannat 2018. Filho do tempo e do homem, ele é elaborado a partir de uvas cultivadas em plantas enraizadas ainda em 1976. Da Vinícola Almadén, em Santana do Livramento (RS), é um exemplar da persistência de quem transforma a uva em vinhos nobres. Pois o sétimo e último vinho da série The 2018s Seven Legendaries of Miolo - os Sete Lendários, chega com 6.300 garrafas e uma nova roupagem.

Seguro para motos

A Tokio Marine, com filial em Porto Alegre, acaba de ingressar no segmento de seguros para motos. Além das coberturas básicas contra colisão, incêndio, roubo e furto, as apólices incluem assistência 24h e seguro de Responsabilidade Civil (RCV-F). Trata-se de um mercado em expansão. Tanto que, em 45% dos municípios brasileiros, o número de motos em circulação é superior ao de carros, segundo o diretor Luiz Padial.

Novo vídeo da Renner

Tintas Renner by PPG acaba de lançar o segundo vídeo da websérie Atitude Urbana, projeto que objetiva a conexão da marca com a revitalização de locais históricos e importantes de Porto Alegre. Desta vez, o lugar escolhido foi o Brikão Comércio de Móveis, da Cidade Baixa, em funcionamento ininterrupto há mais de 35 anos. A obra é do artista Lucas Anão, que utiliza como materiais produtos da marca para as renovações dos espaços. O vídeo está no IGTV da empresa, @tintasrennerbr.

Impressão 3D para salvar vidas

A impressão 3D, um dos pilares da indústria 4.0, tem sido fundamental para salvar vidas durante a pandemia do novo coronavírus. No Brasil, a rapidez e, especialmente, o baixo custo dos processos produtivos, já estão ajudando na produção de itens como máscaras de proteção e protótipos de ventiladores pulmonares. Como referência neste segmento no país, a Braskem doou 120 bobinas de filamentos plásticos para esta finalidade e está apoiando o trabalho de 12 centros de pesquisa em impressão 3D nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. No RS, a parceria foi fechada com o Tecnopuc, que liderou a formação de uma rede para estimular pessoas que possuam as impressoras 3D a participar da frente. Os voluntários recebem o filamento doado pela Braskem e assistência técnica do Tecnopuc.