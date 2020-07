Entre as inúmeras atividades afetadas pela pandemia do Coronavírus estão as reuniões de condomínios. A Auxiliadora Predial buscou adaptar-se rapidamente ao novo cenário, lançando neste segundo semestre a Assembleia Digital. Trata-se de um serviço on-line que permite aos síndicos(as) da Auxiliadora realizar as tradicionais reuniões de condomínio de forma prática e segura em um ambiente digital, sem aglomerações. O novo produto pode ser acessado através do portal da empresa ou por aplicativo e conta com tutorial didático, além de suporte técnico especializado da Auxiliadora Predial.

O Sebrae-RS e a crise

A reinvenção dos pequenos negócios na crise é a pauta do Tá na Mesa desta quarta-feira (15) que recebe o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy. No painel, que será transmitido pelas redes sociais da Federasul, Godoy vai mostrar as ações definidas pela organização a partir do surgimento dos primeiros casos de coronavírus em território nacional.

A direção profissional

O grupo caxiense Marelli, com unidades produtivas em Caxias do Sul e Canoas, e atuação no Brasil e América Latina, anuncia o executivo Luis Valente como seu novo CEO. A novidade é que, pela primeira vez, em 37 anos de trajetória, a função passa a ser ocupada por um profissional de mercado até então sob o comando dos sócios.

Campanha Prato Cheio

Realizada duas vezes ao ano, a Campanha Prato Cheio será ampliada e irá ocorrer de forma permanente em 2020. Até o final do ano, as unidades Sesc e Senac do RS e instituições parceiras, como sindicatos filiados ao Sistema Fecomércio-RS, estão recebendo doações de alimentos não perecíveis, destinados a entidades cadastradas no Programa Mesa Brasil Sesc. Em 2019, a campanha arrecadou mais de 39 toneladas.

A radiografia x doença

A demissão da coordenadora-geral de Observação da Terra do INPE, Lubia Vinhas, após os dados da devastação da Amazônia desmentirem o governo, repete episódio ocorrido em 2119, quando pelas mesmas razões foi exonerado do comando do Instituto o cientista Ricardo Galvão. Ou seja, o governo prefere desconstituir a radiografia em vez de reconhecer a doença. Justamente quando o vice-presidente Hamilton Mourão tenta atrair investimentos estrangeiros e nacionais para a preservação da Amazônia.

Cartões da Fundação Tênis

A Fundação Tênis, ONG que realiza um programa social e educativo por meio do esporte, tem trabalhado para não perder o vínculo com as crianças e adolescentes que frequentavam o projeto antes da pandemia, e, por isso enviou, em parceria com a BTG Pactual, cartões de débito no valor de R$ 50,00, para os mais de mil alunos, nos meses de maio, junho e julho e a expectativa de uma quarta recarga ainda neste mês. O projeto possui oito núcleos de atividade no Rio Grande do Sul e seis em São Paulo.

Antecipação de contratos de serviço

www.openbox.ai A Openbox.ai, fintech de antecipação de recebíveis instalada no Tecnopuc, acaba de lançar uma novidade na plataforma: a antecipação de contratos de prestação de serviço. De acordo com a CMO da empresa, Natalia Braulio, passada a incerteza inicial da crise causada pela pandemia da Covid-19, a Openbox.ai segue no propósito de inovar no mercado de crédito brasileiro. Normalmente se antecipam apenas vendas de produtos já entregues ao cliente, explica Natalia. "Mas, atentos aos movimentos da economia criativa e do consumo de experiências, nós conseguimos colocar no ar essa nova funcionalidade", conclui. Para mais informações é só acessar o site