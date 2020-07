A inflação do vinho

Enquanto a inflação medida pelo IPCA subiu 0,1% no primeiro semestre deste ano, conforme dados divulgados pelo IBGE, o aumento do preço do vinho no domicílio chegou a 4,1%, uma diferença portanto de 41 vezes, segundo números compilados pelo blog Cepas & Cifras. Mas, servido em restaurantes (neste caso a pesquisa do IBGE foi feita só no Rio de Janeiro) deflacionou em -1,83%. Seria porque eles funcionaram menos devido às restrições impostas pela Covid-19? Ainda segundo o IBGE, Porto Alegre segue como a capital onde a bebida sobe mais no ano. Até junho, o aumento foi de 13,69%. No Sul, Curitiba, por exemplo, viu o valor ser elevado em apenas 0,67%.

Selo para o turismo

O Selo Empreendimento Limpo e Seguro de Garibaldi para os estabelecimentos turísticos que atendam às normas de prevenção contra a disseminação da Covid-19 já está disponível. Ele está a cargo da Secretaria de Turismo e Cultura do município e comissão especial, que fará visitas frequentes aos empreendimentos para garantir o cumprimento das exigências.

Tamanho reduzido

Apartamentos cada vez menores tomaram os centros urbanos nos últimos anos. Porém, com a pandemia e a necessidade de se resguardar em casa, os espaços se tornaram cada vez mais essenciais: espaço para comer, para trabalhar, para lazer. Vai mudar? Talvez não, porque em contrapartida aumentaram os espaços comuns.

A Latinha do Bem

O Projeto Latinha do Bem, do shopping Bella Città de Passso Fundo, em vigor desde 2018, já coletou 2 mil kg de alumínio e auxiliou cinco instituições e projetos sociais. Ele arrecada latas de bebida vazias para venda e posterior doação dos valores. Agora, a sexta instituição, ajudada pelo Projeto Latinha do Bem, será o Lar da Vovó, que vai receber um notebook.

O Mercado Público

A prefeitura de Porto Alegre contabilizou o interesse de quatro grupos na rodada de encontros virtuais sobre a concessão do Mercado Público. Além disso, desde a abertura do edital, a Comissão de Licitação também já recebeu sete pedidos de esclarecimento de empresas interessadas. As propostas serão abertas no dia 31 deste mês,. a oferta mínima prevista pelo edital, lançado em 5 de junho, é de R$ 17,85 milhões. A vencedora deverá promover melhorias estruturais no espaço e reabrir o segundo pavimento.

Fundatec e Unimed

A Fundatec e a Unimed Porto Alegre firmaram parceria para treinamento de profissionais da saúde que atuam em Centros de Tratamento Intensivo, com o objetivo de contribuir no combate ao novo coronavírus. A cooperativa utilizou os laboratórios cedidos para o curso de posicionamento prona em pacientes com a Covid-19. Na área de concursos, a Fundatec já vem realizando Processos Seletivos Simplificados Pro Bono no Grupo Hospitalar Conceição.

O apoio do BRDE a projetos da região

Está aberto até 15 de outubro o período para cadastramento on-line de projetos culturais, sociais e esportivos que buscam o apoio do BRDE. Podem se inscrever propostas já aprovadas para captação de recursos por meio das seguintes leis de incentivo fiscal: Lei Federal de Incentivo à Cultura; Lei Federal de Incentivo ao Esporte; Fundos da Infância e da Adolescência; Estatuto do Idoso e Fundo Nacional do Idoso; Pronon - Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e Pronas - Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Nos últimos 5 anos o BRDE disponibilizou para instituições dos três estados da Região Sul mais de R$ 20 milhões. E no ano passado R$ 1,554 milhão para 75 projetos patrocinados.