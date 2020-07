As câmeras de temperatura

Após as câmeras de reconhecimento facial, que facilitaram o controle e acesso a prédios comerciais e empresariais, as câmeras de segurança de detecção de temperatura se tornaram o novo investimento de empreendimentos e empresas nesta pandemia. O aparelho pode ser fixo ou portátil. É possível detectar 30 pessoas por segundo, mesmo que todas estejam andando juntas, explica Joelma Dvoranovski, CEO do Grupo Brako Comércio de Equipamentos Eletrônicos de São Paulo. Não é preciso, por exemplo, que a pessoa fique parada em frente à câmera. Se houver detecção de alta temperatura, é tocado um alarme e tirada uma foto dessa pessoa. Outro benefício é que não cria congestionamento para medição, como no caso dos termômetros, que também são utilizados. Além disso, não há contato físico.

Unicred Porto Alegre

A Unicred Porto Alegre - instituição financeira cooperativa da área da saúde - encerrou 2019 com 16.025 cooperados, entre pessoas físicas, jurídicas e dependentes, incremento de 5,85% sobre o ano anterior. Suas operações de crédito atingiram R$ 619,9 milhões, expansão de 14,6% e os depósitos totais, à vista e a prazo, R$ 1,068 bilhão.

As cargas agrícolas

A Wilson Sons está se especializando, por meio do Tecon Rio Grande, em cargas relacionadas ao agronegócio, único em alta no PIB do primeiro trimestre de 2020. De janeiro a maio, 54% das cargas movimentadas pelo terminal foram do setor - 75% da cabotagem, 50% da exportação e 34% da importação. Arroz, tabaco, madeira, frango congelado e carne suína estão entre os principais produtos movimentados.

Uma live corporativa

Cerca de 20 mil pessoas - entre funcionários e parceiros - participarão nesta sexta-feira da convenção anual de vendas da TIM, que será, pela primeira vez, on-line. Da região Sul, entrarão mil pessoas. O evento é o maior já produzido pela companhia e talvez um dos maiores do Brasil nesse formato. Terá happy hour com DJ, jantar de abertura com chefs famosos, show de encerramento, projeção na torre da empresa e uma série de palestras dos executivos da companhia.

O aniversário do Super Rissul

selfiedobem.com.br O Supper Rissul de Porto Alegre transformou a tradicional campanha de aniversário deste ano, quando atinge 21 anos, em uma ação social, em parceria com a Rede de Bancos de Alimento do RS, através de uma brincadeira, a que chamou de "Selfie do Bem". O supermercado criou um site "" e está convocando os gaúchos a "doarem suas selfies". A cada foto postada, o Rissul, presente com 30 lojas em 20 municípios do estado, irá doar R$ 5,00 para o Banco de Alimentos. A meta é chegar a R$ 150 mil, ou 30 mil selfies. Se for atingida, será possível doar cerca de cinco carretas de alimentos para a Rede de Bancos.