O atraso na automação

A adoção da quarentena para combater o avanço da pandemia evidenciou falhas óbvias nos processos de negócios, como a execução manual de tarefas, que pode ser substituída pela automatização inteligente, garantindo a manutenção da operação mesmo à distância, segundo Fernando Mota, líder de Inteligência de Processos do gA. Com a crise seguindo ativa, a adoção desse modelo fará a diferença na situação atual, criando oportunidades de disrupção ou preparando a empresa para sua retomada no pós- pandemia. Qualquer processo é um possível cenário para ser automatizado, mas não só de atividades repetitivas. Aqui, o que vale são rotinas que necessitem de captura, análise e decisão com base em dados.

Rumo ao novo normal

Pesquisa realizada pela PwC no Reino Unido identificou sinais de otimismo no varejo e lazer. No Brasil, a percepção é que ainda há passos a serem dados uma vez que a crise expôs segmentos do varejo não preparados para operar on-line. Para a PwC, é importante que esses aprendizados sejam assimilados para quando os serviços forem redesenhados conforme o chamado 'novo normal' das operações.

A oferta de empregos

A indústria gaúcha do plástico, que continua precisando de mão-de-obra qualificada, abriu através do Sinplast-RS a plataforma on-line Socialplast, com vistas a atuar, entre outras funções, como um banco de talentos, em que as empresas terão acesso a currículos de diferentes áreas ligadas à indústria. Profissionais e estudantes do segmento podem cadastrar e manter seus dados atualizados no site socialplast.

Organização do tempo

Um problema enfrentado pelos que estreiam nesta pandemia o trabalho remoto é organizar o tempo. A consultora empresarial Aline Bortolin indica como uma de suas técnicas preferidas a "Pomodoro". Ela propõe delimitar um tempo, desligando qualquer notificação de redes sociais, WhatsApp, inclusive na forma web, focando só na atividade proposta. Normalmente em blocos de 25 minutos, com relax de 5 minutos.

O médico que ajudou a criar o SAMU

A generalização do SAMU - 192 em todos os estados, levou o Brasil a ter hoje a maior rede de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do mundo, com mais de 190 unidades. O médico Paulo Ernani Rezende de Rezende, de Passo Fundo, foi um dos principais atores da sua implantação, a partir de inspiração no modelo francês de atendimento a casos de urgência. Em sua autobiografia, lançada recentemente no Brasil, Rezende, hoje com 80 anos e radicado na França, revela os bastidores deste projeto e detalhes de sua trajetória profissional, bem como sua atuação política - que o levou ao autoexílio na década de 60. O livro "Do Pinheiro Torto ao vasto mundo" está nas livrarias e no site da Libretos Editora.