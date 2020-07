Tecnologia antiviral gaúcha

A gaúcha FCC apresenta ao mercado brasileiro a primeira solução antiviral para a produção de solas de calçados. O FCC Antiviral é uma linha de elastômeros termoplásticos com propriedades virucidas, que atende uma nova realidade imposta pelo avanço do novo coronavírus no país: o cuidado constante em não trazer o vírus para dentro de casa. O termoplástico com ação antiviral tem atributos que fazem com que o DNA/RNA viral reduza sua capacidade infecciosa e consiga inativar vírus envelopados (influenza, herpesvírus, coronavírus). "Ele previne de maneira permanente, mesmo após inúmeras lavagens, a contaminação cruzada entre o termoplástico e o usuário, evitando que o solado seja um veículo de transmissão do vírus", explica o diretor Júlio Schmitt.

Passos do e-commerce

A presidente do Sindilojas Caxias, Idalice Manchini, apresenta às 10h desta terça-feira, em reunião virtual no Zoom, o e-commerce em funcionamento com a simulação de uma compra e todos os passos para utilizar a nova plataforma. Ela terá a mediação da gerente executiva Lisandra De Bona, e a participação do palestrante convidado Evandro Carter.

Vinho por 12 meses

Associação Brasileira do Vinho (ABE) resolveu prorrogar por mais 15 dias a promoção "Vinho por um ano inteiro", alusiva ao Dia do Vinho Brasileiro, que irá premiar o vencedor do sorteio com 12 caixas, uma por mês, totalizando 72 garrafas, de 26 regiões produtoras brasileiras. Para participar, é necessário postar um vídeo de 1 minuto no Instagram com a #euamovinhobrasieiro", contando histórias com a bebida. O sorteio será dia no próximo dia 20 de julho.

Os próximos 18 meses

A empresa caxiense Inspirare Portare Consultoria Treinamento, com filial em Bento Gonçalves e sucursais em São Leopoldo e Canoas, está realizando realinhamentos estratégicos, visando os próximos 18 meses em empresas-cliente: rever cenários e programar ações até final de 2021 serão o grande mote.

O hospital de Taquara

O Hospital Bom Jesus, de Taquara, reabre o bloco cirúrgico da instituição nesta terça-feira, às 11h, por meio de videoconferência. Após passar por adequações físicas, o espaço teve o piso trocado, já que se encontrava deteriorado e com problemas de umidade, e o setor de emergência também passou por melhorias, com ampliação da sua recepção. A obra foi autorizada pela Justiça Federal de Novo Hamburgo, após ação da Associação Hospitalar Vila Nova.

Aulas gratuitas de surfe

A partir das 19h de hoje, a Cervejaria Dado Bier apresentará uma live especial no Instagram, com o presidente da empresa, Eduardo Bier. Também participam o biólogo e surfista Jonas Brocca (@jonasbrocca), idealizador do Projeto Surfar, que há quatro anos realiza aulas gratuitas de surfe para crianças e adolescentes em Torres.

O Imposto sobre Transações Digitais

Se o imposto sobre transações digitais, defendida mais uma vez pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, for aprovado, vai ser mais oneroso para o contribuinte hoje do que quando ele existia há anos atrás no Brasil. Acontece que de lá para cá cresceram muito as transferências digitais como forma de pagamento, facilitando sobremaneira a atividade financeira da população, que praticamente não necessita mais ir a banco . Tanto que o Banco Central já anunciou há algum tempo a instituição do PIX, o novo sistema de pagamentos instantâneos no Brasil, que permite realizar transferências e pagamentos em poucos segundos em qualquer dia da semana e horário e está programado para vigorar em novembro, reforçando a comodidade.