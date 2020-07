Mulheres empreendedoras

O alto índice de desemprego causado pela pandemia da Covid-19 está incentivando muitas mulheres a buscarem no empreendedorismo sua fonte principal de renda. É o que diz a especialista em empreendedorismo Larissa Moraes, ao afirmar que o número de mulheres que buscaram auxílio para rever ou abrir seu negócio cresceu cerca de 30%. "As pessoas estão buscando um reposicionamento no mercado na tentativa de encontrar alternativas futuras", explica ela. A busca por informações sobre gestão e marketing torna o negócio estratégico, melhora a reputação e o fortalecimento da marca. Larissa afirma que as perspectivas são promissoras.

O novo e-book Remed

A Remed Medicamentos Especiais de Porto Alegre lançou mais um e-book da série que pretende ajudar pacientes a lidar e a entender determinada condição de saúde. Nesta edição, o assunto é dor oncológica, tema escrito pela enfermeira Poliana Rodrigues da Silva: "o material pretende fornecer informações precisas aos pacientes e incentivá-los a procurar apoio dos profissionais de saúde", explica a diretora de marketing, Simone Koch. Em 2019, foram edições sobre DIU e Hepatites. Acesso: https://bit.ly/2Vhq5ht.

Campus universitário

Universidade de Caxias do Sul encaminhou ao MEC pedido de credenciamento como campus universitário da unidade em funcionamento em Torres como polo de apoio presencial.

Os 50 anos da Prolar

A Imobiliária caxiense Prolar começou, neste sábado, as comemorações de seus 50 anos, com o lançamento do vinho Cinquentenário, da campanha institucional da empresa e do abraço realizado no condomínio de Caxias do Sul sem risco de contágio da Covil-19 por meio do uso de uma estrutura especial montada - um varal ou cortina de plástico.

Fachadas emborrachadas

Tintas Renner by PPG acaba de lançar a mais recente fase do produto Frentes & Fachadas Emborrachadas, que agora conta com mais de duas mil cores disponíveis no sistema tintométrico, proporcionando as mais variadas opções de tons. A tinta segue oferecendo a qualidade para ambientes externos, unindo durabilidade e excelência. O produto pode ser encontrado nas lojas parceiras da empresa e pelo site.

Máquinas para reforma de pneus

A gaúcha Vipal Borrachas, líder na América Latina e uma das mais importantes fabricantes mundiais para reforma de pneus, segue conquistando o mercado internacional no segmento de equipamentos de fabricação própria. A Vipal Máquinas, criada em 2016 e que já se encontra em quase 60 clientes em diversos países, chegou pela primeira vez na América Central através da Reencauchadora Llafrisa, de El Salvador. Também recentemente, outras três máquinas embarcaram para a Nova Zelândia, na Oceania, uma para a Tyre Retreaders e duas para a Power Retreads.