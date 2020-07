Brasil sem planejamento

O Brasil demonstrou, mais uma vez, no atual episódio do coronavírus, que não sabe utilizar o valioso instrumento do planejamento, largamente adotado pelo primeiro mundo, como por exemplo o Japão que, ao ser atingido pelo tsunami, não só tinha um plano A como também um B e um C, superando com isso rapidamente os efeitos daquela catástrofe natural, lembra o empresário gaúcho Paulo Vellinho. Já no nosso caso, fomos surpreendidos sem plano algum pelo Covid-19 em meio a uma crise já então existente com 12 milhões de desempregados a que se soma agora o desmantelamento da cadeia produtiva nacional, com todas as consequências socioeconômicas negativas de dimensões imprevisíveis.

Gaúcho no Banco Mundial

O diretor de Regulação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do RS (Agesan-RS), Tiago Luis Gomes, foi contratado como consultor pelo Banco Mundial para elaborar o Business Continuity Plan. Ele será responsável pelo planejamento de ações de mitigação a futuros desastres naturais, com base nos problemas desencadeados pelo ciclone Idai, que em 2019 atingiu o município de Beira, em Moçambique.

Descontos em cosméticos

O Boticário preparou uma promoção em mais de 300 produtos de perfumaria, cuidados pessoais, cabelos e maquiagem com descontos de até 60%, que podem ser pedidos pelo e-commerce ou aplicativo. No caso da primeira experiência em alguma das plataformas, usando o código BEMVINDO20, é possível obter um desconto de 20% em lista especial de produtos. O atendimento também é feito por WhatsApp.

Os 75 anos da Meincol

A Meincol, de Caxias do Sul, do segmento do aço, está completando 75 anos. Ela é controlada pelo grupo austríaco Voestalpine, maior fabricante europeu de tubos e perfis especiais e referência mundial. E conta com um completo mix de produtos em aço, tais como tubos e perfis, a partir de aços laminados a quente, a frio e galvanizados, telhas, desenvolvimento de produtos especiais e processos agregados.

Câmera de temperatura

O Iguatemi Porto Alegre acaba de instalar uma câmera de temperatura corporal junto ao acesso F, para reforçar medidas de saúde e segurança contra a Covid-19. É o primeiro shopping da Capital a contar com esse equipamento. Caso o aparelho indique acima de 37,8°, alertas visuais são acionados para que uma equipe especializada possa dar as devidas orientações.

Azeite da vinícola Aurora

Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, está lançando o azeite de oliva extravirgem espanhol Pequenas Partilhas Notáveis Ibérico. O produto, que será vendido em todo o Brasil, é elaborado na Andaluzia, a maior produtora de azeites de oliva do mundo e que pertence à Denominação de Origem Estepa, a mais exigente do país.

Restaurante com serviço drive-thru

O restaurante D'Porto Grill, do Boulevard Assis Brasil em Porto Alegre adaptou-se sem maiores problemas à nova realidade gerada pela pandemia da Covid-19 e opera agora com o serviço de drive-thru. O novo formato garante a entrega das refeições no local sem que o cliente saia do carro. Para isso, transformou parte do estacionamento do shopping em um corredor lateral ao restaurante, no qual podem ser feitos os pedidos. O restaurante investiu na sinalização e identificação externa do espaço, em totem para fazer os pedidos, bem como no treinamento da equipe para atender o novo serviço. Os pedidos podem ser feitos em um interfone na entrada do caminho, onde o cliente tem a opção de visualizar o cardápio através de um QR Code, sem contato físico, segundo a proprietária Janaina Cardoso.