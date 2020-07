Apoio aos pequenos negócios

O Pacto Alegre uniu iniciativas de apoio aos negócios locais e criou o Supera: uma plataforma on-line com serviços gratuitos de apoio aos micro e pequenos empreendedores durante a pandemia para a retomada econômica de Porto Alegre. Entre os serviços estão cursos e oficinas, mentorias em gestão, plataforma para divulgação dos empreendedores, conteúdos como podcasts e programas on-line, e rede de assessoria empresarial. As soluções estão categorizadas em quatro grupos: de ação: quero fazer negócios; quero me atualizar; quero ajuda; ferramentas para o empreendedor. A Aliança para Inovação é formada pela Ufrgs, Pucrs e Unisinos. E o portal pode ser acessado pelo link: pactoalegre.poa.br/supera

Salão do couro e calçado

O SICC- Salão Internacional do Couro e do Calçado acontece digitalmente neste ano dia 7 de julho a partir das 9h na plataforma eMerkator. Para visitá-lo basta o visitante se inscrever no site e participar conhecendo as novidades da indústria e tendo acesso a conteúdos inéditos com palestrantes selecionados para mostrar estratégias e diretrizes para o momento atual. Os materiais estarão disponíveis por 10 dias após o evento.

Apoio ao evento cultural

A JBL, de Nova Santa Rita, do grupo americano Harman, é uma das patrocinadoras do evento cultural POA Drive-in Show, que promove apresentações nos fins de semana até 20 de setembro, respeitando todos os protocolos de prevenção à Covid-19. O evento estreou neste fim de semana com 400 automóveis, ocupando todo o espaço permitido no estacionamento da EPTC, ao lado do Beira-Rio. A JBL (ex-Selenium) fabrica produtos eletrônicos.

Mineração longe da crise

O setor de mineração vem enfrentando sem grandes dificuldades a crise provocada pela Covid-19, segundo o relatório Mine 2020, da PwC. A análise estima que o impacto da pandemia para as 40 maiores mineradoras globais, segundo o critério de valor de mercado, deva ser relativamente moderado este ano, com base em estimativas de produção e preço das commodities.

Expansão da operadora Doctor Clin

A Doctor Clin, uma das maiores Operadoras de Planos de Saúde do RS, vai inaugurar em agosto a nova Clínica Gravataí, no centro da cidade, com 950 metros quadrados e estacionamento anexo ao prédio. O investimento é de R$ 6 milhões, somados à infraestrutura e aos novos equipamentos. O novo espaço vai oferecer novos serviços, entre eles, ecografias e raio-x. Segundo o diretor Marcelo Dietrich, ele faz parte do plano de expansão na região, que teve início em 2019, já inaugurou a unidade de Canoas, no Hub da Saúde junto à BR 116, e segue com o maior projeto, um hospital de baixa e média complexidade em construção em Porto Alegre com término previsto para março de 2021.