Destaque mundial da Pucrs

A Pucrs é a melhor universidade privada brasileira, com destaque especial no quesito transferência de conhecimento (Industry Income), e entre as melhores do mundo, estabelecidas entre 1945 e 1967, conforme o Golden Age Rankings 2020 do Times Hidher Education, um dos mais importantes indicadores de ensino superior. O levantamento contempla 308 universidades fundadas neste período, considerado uma "era de ouro" na educação superior em todo o mundo, que viu, após a Segunda Guerra Mundial, uma rápida expansão de instituições de ensino superior e grande aumento no investimento em pesquisa universitária. A metodologia examina ensino, pesquisa, citações, transferência de conhecimento e perspectivas mundiais.

Restaurante só delivery

Planejado há mais de um ano, o primeiro restaurante peruano de Porto Alegre - o Muju Cocina Peruana - passa a operar só no formato delivery. "Identificamos uma forte tendência do mercado e que esse tipo de gastronomia é pouco explorado no formato delivery", explica o sócio Daniel Lucas. O horário de funcionamento é à noite, com pedidos pelo telefone ou pela plataforma iFood e breve pelo e-commerce.

Sem grãos transgênicos

Empresa reconhecida nacionalmente por produzir e comercializar alimentos orgânicos e sustentáveis de origem animal e vegetal, a Korin atesta sua posição de ser a primeira a criar em grande escala galinhas e frangos de corte comprovadamente alimentados sem uso de grãos transgênicos. Só em 2019, a empresa produziu e comercializou mais de 30 milhões de ovos entre orgânicos e sustentáveis.

Novo abuso de Trump

Os Rolling Stones ameaçaram com processo em comunicado à imprensa o presidente norte-americano Donald Trump se ele continuar usando um de seus sucessos, o "You Can't Always Get What You Want", ou "Você nem sempre consegue o que deseja", nos eventos de campanha. Desde 2016, Donald Trump já atraiu a ira de muitos artistas pelo uso não autorizado de músicas alheias, entre eles, Queen e Neil Young.

O Reserva Chardonnay

O vinho Reserva Chardonnay safra 2018, da Cooperativa Vinícola Aurora de Bento Gonçalves, ilustra o Guia 5StarWines - The Book, da Vinitaly, atingindo 90 pontos pelos degustadores da publicação do maior evento de vinhos da Itália, entre produtos de todo o mundo. A distinção soma-se às mais de 60 medalhas conquistadas pelo rótulo desde a década de 1990.

Websérie da Fecomércio

A Fecomércio RS lançou uma websérie em seis episódios com duração de 1 minuto cada para comunicar tudo o que está fazendo pelos empresários e pela economia gaúcha durante a pandemia. A websérie está sendo veiculada nos canais digitais da entidade e cada vídeo apresenta as ações desenvolvidas em uma área. A produção é da agência SPR.

Uniformes antigos viram máscaras

A Rede Marista realizou uma campanha para arrecadar uniformes antigos de estudantes e colaboradores e está transformando as peças em máscaras, para doação a instituições e comunidades em situação de vulnerabilidade social. Foram arrecadados centenas de uniformes antigos, o que permitiu a confecção de mais de 2,3 mil máscaras. A iniciativa faz parte do projeto "Ação comunidades", que atua na tentativa de diminuir o impacto da crise econômica em famílias carentes. Entre as localidades que estão recebendo auxílio estão a Ilha Grande dos Marinheiros, Rubem Berta e Vila Safira Nova e Loteamento Santa Terezinha. Para confecção das máscaras, a Rede Marista selecionou cooperativas que estão sendo remuneradas para esse trabalho. A intenção é fomentar a economia solidária.