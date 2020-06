O Brasil já produz mais de 70 marcas de azeite extravirgem e contabiliza muitos prêmios em competições internacionais. Mas foi na última década que ele explodiu no País, sobretudo no Rio Grande do Sul e na região da Serra da Mantiqueira, além de cultivo em Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Mas como identificar as principais variedades produzidas no Brasil, e qual é a qualidade dos azeites produzidos em território nacional? Para responder a essas e outras perguntas, o escritor e degustador de azeites, Sandro Marques, lança em julho o Guia de Azeites do Brasil, já na sua terceira edição, com o título de Extrafresco: O Guia de Azeites do Brasil. É uma alusão ao azeite que cruza o Brasil em um dia e é servido extrafresco.

Os 58 anos do hospital

Hospital Ernesto Dornelles, de Porto Alegre, completa hoje 58 anos de cuidados à saúde da população gaúcha com 1,8 mil profissionais. Sua história traz consigo diversos capítulos de pioneirismo que contribuíram para o desenvolvimento do sistema de saúde em âmbito estadual e nacional, tornando-se referência em atendimento de casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul.

Mercado de congelados

A pandemia está fazendo com que pessoas de todo o país vejam seus freezers sob um novo ponto de vista. A demanda por entregas teve uma alta histórica e deve permanecer como prioridade entre os consumidores mesmo após a quarentena. Essa mudança desestabilizou milhares de empreendimentos, mas fez surgir novas chances para as empresas de pequeno e médio portes.

Os investimentos da Oi

A operadora Oi investiu no Rio Grande do Sul mais de R$ 138 milhões no primeiro trimestre de 2020, aumento de 30% sobre igual período de 2019 com foco na expansão da fibra ótica. Na estratégia de ampliar o número de casas conectadas com a Oi Fibra, a empresa registrou no período um aumento de 50% no número de clientes no Estado.

STF decide a favor dos oftalmologistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) julgou improcedente Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada pelo Conselho Brasileiro de Óptica e Optometria (CBOO). Assim, manteve a proibição para que optometristas exerçam atividades próprias de oftalmologistas, como a instalação de consultórios, confecção e venda de lentes de grau sem prescrição médica, escolha, permissão de escolha, indicação ou aconselhamento sobre o uso de lentes de grau e fornecimento de lentes sem a fórmula ótica de médico. O caso tramitava no STF desde 2008, quando o CBOO ajuizou ação pleiteando maior liberdade de atuação profissional. Em 2019, a Sociedade de Oftalmologia do RS foi a campeã em representações contra o exercício ilegal da oftalmologia, com 44 denúncias tramitando no Conselho Brasileiro de Oftalmologia.