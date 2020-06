Liderança e mudanças

Após mais de 30 anos de aulas e consultorias no Senac, Sesc e empresas de todo o País, o professor gaúcho Ney Paranhos reuniu sua experiência em 156 páginas de um livro ao qual deu o título de Liderança em Tempos de Mudanças, reservando ao final de cada capítulo um espaço para "algumas sentenças/ideias" de diversos autores com vistas a ilustrar o tema em reflexão. Segundo o professor, a empresa atual não será mais piramidal (conforme Taylor) ou vertical conduzida por um chefe, mas de rede e horizontal, inspirada por um líder cuja postura será sempre "o primeiro entre iguais." Esta é a essência da nova organização. O líder será responsável por criar uma equipe de muita sinergia onde a unidade estará na diversidade e não mais na unificação como era antes.

O perfil do novo líder

O líder deverá ser alguém com muito conhecimento (Drucker), equilíbrio emocional (Golemann) e extremamente competente em relações interpessoais (Jack Welch diz 75% de suas habilidades). Ele será sempre responsável por um bom ambiente do trabalho e pela produtividade. O acesso ao livro de Ney Paranhos é pelo link https://farol3.com.br/produto/lideranca.

Fiema ficou para 2021

A Fundação Proamb, de Bento Gonçalves, promotora da Fiema Brasil, anuncia a realização da 9ª edição do evento em nova e definitiva data, de 11 a 13 de maio de 2021. Inicialmente previsto para abril de 2020, foi transferido para outubro, em função do avanço da pandemia no País identificado à época e agora para 2021, segundo o presidente Jonas Brevia.

O câncer não espera

A cantora Ivete Sangalo aderiu à campanha "O Câncer Não Espera. Cuide-se Já", da Oncoclínicas. O objetivo é alertar para os atrasos dos exames da doença por medo do contágio pelo novo coronavírus e que podem impactar nas chances de cura do câncer. "A vida te espera. O câncer não", diz Ivete, em seu vídeo de apoio.

As novas misturas

A linha de misturas para bolo da Fritz & Frida, marca de alimentação da distribuidora gaúcha Fröhlich, de Ivoti, apresenta ao mercado dois novos sabores: Milho e Aipim, que se acrescentam a outros quatro sabores tradicionais de Chocolate, Baunilha, Coco e Laranja. Suas embalagens seguem a nova identidade visual da linha de misturas para bolos da marca.

Toalha antimicrobiana

A Karsten de Blumenau acaba de lançar uma nova toalha com tecnologia pioneira antimicrobiana, que já está disponível para venda nas lojas físicas e virtual da marca, como uma solução de proteção contra o mofo e o mau odor. O modelo é confeccionado em 100% algodão, eliminando 99,9% das bactérias e com a garantia de até 70 lavações caseiras. A nova toalha está disponível nos tamanhos banho e rosto.

Mais energia à solidariedade

O grupo Tecnova Energia, de Porto Alegre - empresa de soluções em engenhara e infraestrutura do setor elétrico - estruturou um departamento de Ações Sociais com o início da pandemia e está engajado na arrecadação e distribuição de alimentos, agasalhos e cobertores. As ações mensais das "Marmitas do Bem" já entregaram mais de 800 marmitas com a mensagem "Contém Amor" a moradores de rua e comunidades carentes de Porto Alegre. Além das refeições, arrecadou mais de 500 agasalhos, destinados ao Lar Santo Antônio dos Excepcionais, e 100 cobertores destinados a moradores de rua. Em julho, colaboradores da Tecnova e parceiros irão aderir à distribuição realizada pelo "Moto Clube Bodes do Asfalto". A empresa adaptou ainda um espaço na sua sede, comprou um fogão industrial e se responsabiliza pela compra de carne e outros insumos.