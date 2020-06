A Transcal, empresa de transporte intermunicipal da Região Metropolitana de Porto Alegre, está investindo em treinamentos digitais de seus colaboradores durante a pandemia. A iniciativa do departamento de RH consiste no envio, via whatsApp, de vídeos sobre temas diversos com prazo para assistí-los e absorver os conteúdos. Sua duração é de no máximo cinco minutos cada, abordando desde assuntos técnicos e operacionais a temas sobre qualidade de vida e orientações nutricionais. Além disso, a empresa desenvolve com o departamento de TI uma plataforma com outras alternativas para manter os colaboradores atualizados e motivados durante este período "quando não podemos reuní-los em grupos", afirma a gerente de RH, Lisiane Luz Richa.

Desafios da longevidade

A Trend Investimentos, por meio da Trend Escola de Investidores, realiza às 19h de amanhã mais um encontro virtual, desta vez sobre os desafios da longevidade, o que muda na era pós Covid-19. É com a participação do educador financeiro e CEO da Trend, Rafael Severo, e a presença dos especialistas em longevidade do Instituto Moriguchi.

Novo vinho Millésime

Está chegando aos pontos de venda de todo o Brasil o Aurora Millésime 2017, elaborado a partir de uma safra histórica para a uva Cabernet Sauvignon. Nos 89 anos da Vinícola Aurora, esta é apenas a décima edição deste vinho. As anteriores foram em 1991, 1999, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2015. Millésime "é o melhor vinho da melhor safra". Este passou 18 meses em barricas de carvalho americano.

Cônsul geral da Índia

O Sindiatacadistas promoverá às 11h de sexta-feira um encontro on-line com o cônsul geral da Índia, Amit Kumar Mishra. O país já é um grande participante do comércio internacional de bens e serviços, porém, o intercâmbio com o Brasil ainda é modesto. Dois fatores básicos devem acelerar a mudança deste quadro: a ampliação do acordo comercial existente e a tendência anunciada e decorrente da busca generalizada de diversificação das cadeias globais de produção.

Tênis solidário bordado à mão

Um tênis com a assinatura Jorge Bischoff, inteiramente bordado à mão, "que se transforma em arte e renda, colorindo ainda mais a vida de quem faz parte dessa história". Essa é, segundo o estilista gaúcho, a essência do Bordado Solidário, a união entre a marca de sapatos com o Instituto Proeza para fazer o bem. Ele doou 40 pares de tênis, que ganharão novas estampas, pelas mãos de mulheres em situação de vulnerabilidade atendidas pela ONG do Distrito Federal. O resultado com a venda será repassado à artesã que bordou o produto. A ação tem a curadoria de Dudu Bertholini, parceiro da JB em estratégias de comunicação, e também padrinho da entidade.