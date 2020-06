O mercado da quarentena

A quarentena trouxe algumas alterações nas demandas de empresas. Especializada em produtos e serviços de segurança e controles, a Fechosul de Porto Alegre registrou um aumento de consumidores pessoas físicas na busca de itens de proteção em suas residências e condomínios. Antes, eles respondiam por 18,30% do seu faturamento e hoje 21,57%. Já as vendas de materiais de manutenção residencial cresceram 3,25%. Houve também maior interesse nos produtos automatizados para as permissões de acesso, como câmeras com monitoramento via aplicativos. A explicação do diretor Tarcísio Morais atribui esta mudança ao fato das pessoas ficarem mais tempo em suas moradias, aproveitando para realizar instalações e reparos. Por tudo isso e porque atua em atividades essenciais, as duas lojas da marca continuaram abertas, sem descurar das vendas on-line.

O Fundo Garantidor

Um dos obstáculos que impedia o acesso das empresas de pequeno porte ao crédito bancário era a falta de garantias. Pois o Pronampe o eliminou, destinando R$ 15,9 bilhões ao Fundo Garantidor de Operações, que garante 100% dos empréstimos. O problema é saber se o recurso vai chegar na ponta. Por isso, o Sinfac RS promove às 14h 30m de hoje uma live com a relatora da MP, senadora Katia Abreu (PP-TO), pelo Facebook da entidade.

A aposta na internet

Com a pandemia, muitas áreas estão aquecidas e necessitando de oportunidade para que profissionais se reestabeleçam no mercado. Com esse objetivo, a agência digital WFuture criou o Programa Expert, que transforma profissionais em autoridade digital. "É uma oportunidade para ter lucros através da internet", considera o CEO Maxi Cardoso.

Rastreamento da uva

Projeto desenvolvido pela AgTech gaúcha, Elysios Agricultura Inteligente, pretende tornar o cultivo de uva no RS totalmente controlado e rastreado. A solução da empresa, que utiliza a Internet das Coisas (IoT) e Big Data, foi desenvolvida em parceria com a Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves. A plataforma foi adaptada à cultura da uva para suprir necessidades como, por exemplo, assistência técnica e rastreabilidade.

Mais carros para APPs

A Kovi, maior startup de aluguel de veículos para motoristas de aplicativo, registrou grande aumento de procura nos últimos 30 dias. Ela atua no Brasil em duas cidades: São Paulo e Porto Alegre, que tiveram respectivamente 47% e 68% de crescimento. Nas redes sociais, as interações subiram mais de 100% sobre a disponibilidade de novas locações.

Testes rápidos da Covid-19

Testes rápidos para detecção de anticorpos contra o vírus da Covid-19 por meio da coleta de sangue com furo na ponta do dedo, realizados por 62.660 pessoas em 349 farmácias de 26 redes de 28 de abril a 14 de junho, deram resultado positivo em 9.584 (15,30%), ante 53.076 (84,70%) negativo, segundo a Abrafarma.

Expansão do superapp do shopping

A Multiplan lançou o superapp Multi no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Com um shopping center virtual integrado ao aplicativo, além de outros serviços, os clientes poderão comprar das lojas do shopping e receber os pedidos em até duas horas no endereço de sua preferência dentro da área de entrega de 6 quilômetros de distância. O shopping é o quinto empreendimento da companhia a ganhar a funcionalidade, que permite adquirir produtos de qualquer loja do BarraShoppingSul. No Dia dos Namorados, os shoppings Multiplam que já operam com o superapp registraram novo recorde de pedidos pelo Multi desde seu lançamento em agosto, superando a Páscoa.