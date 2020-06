A pandemia da Covid-19 fez aumentar a busca pela venda de créditos judiciais. A DigCap, plataforma de intermediação de crédito judicial, analisava quatro processos por semana. Agora, com o coronavírus, são, em média, 20 semanais. Muita gente não sabe, mas o autor de uma ação não precisa aguardar o desfecho judicial para receber os valores a que tem direito. A DigCap nasceu para auxiliar aqueles que têm necessidade de receber o dinheiro da ação judicial o quanto antes. A startup conecta quem tem um crédito com os investidores, e negocia utilizando tecnologia, análise de risco e critérios objetivos, prezando uma relação ganha-ganha ágil, segura e transparente.

Apoio às comunidades

Com foco no apoio às comunidades próximas das unidades da empresa e com a participação dos seus colaboradores, a fabricante de autopeças Dana arrecadou em junho quase 9 mil quilos de alimentos que permitiram a doação de 500 cestas básicas e 350 kits de higiene. As entregas foram para os Bancos de Alimentos das Prefeituras de Gravataí, Campinas, Jundiaí e Sorocaba.

Antisséptico durável

A engenheira química Fernanda Checchinato, CEO e fundadora da Startup Aya-Tech, lança em Porto Alegre a inédita Linha de Antissépticos Biocosméticos GY, composta por spray e gel, mas sem álcool na composição, evitando danos à pele. Os produtos combatem bactérias, fungos e vírus como o coronavírus, e se destacam pela alta durabilidade, pois permanecem ativos nas mãos de três a seis horas.

Solidários com pets

Líder no mercado de seguros, a Sabemi promove ação solidária com foco nos pets. A campanha arrecada ração para cães e gatos abandonados, e beneficia instituições de cuidado e proteção animal que atuam na Capital e na Grande Porto Alegre. Para participar, basta acessar o siet www.gelb.vc escolher as opções de kits, que variam entre R$ 12,00 e R$ 44,00. A entrega fica por conta da Sabemi.

Mulheres em conselho

Estão abertas em nível nacional as inscrições para a 5ª turma do Programa Diversidade em Conselho, voltado a mulheres que desejam atuar em conselhos de empresas e comitês de organizações públicas, privadas ou do terceiro setor, iniciativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e outras entidades. Ele se destina a profissionais que tenham ocupado ou estejam ocupando posição de liderança como executivas e disponibilidade para atuação imediata. Desde 2015, já passaram pela mentoria 100 mulheres.

Bicampeões em prêmio

A Cloud2Go, de Porto Alegre e com atuação nacional, venceu, pelo segundo ano consecutivo, premiação da norte-americana Ingram Micro. Os gaúchos levaram o prêmio Reseller Platform of the Year por se destacar nas vendas e maturidade em serviços da área de computação em nuvem.