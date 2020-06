Análise gratuita de imagens

Grupo Fleury, dono das marcas Weinmann e Serdil no RS, lança o "Segunda Opinião Gratuita", projeto de análise de imagens de tomografias computadorizadas e radiografias de tórax de pacientes com suspeita da Covid-19, para ajudar o sistema público de saúde. A avaliação dos exames de imagem é realizada pelo time de radiologistas do grupo e oferecida sem custo a hospitais públicos de todo o Brasil. O projeto está disponível para hospitais que não contam com serviço terceirizado de radiologia. Os exames são transmitidos pelo app Join, e todos os dados do paciente são anonimizados. Após o compartilhamento na nuvem, essas imagens são disponibilizadas em tempo real para um grupo de médicos especialistas voluntários do grupo. O tempo de resposta estimado é de duas horas em horário comercial.

Feira Construsul

Marcada para novembro, na Fiergs, a 23ª Construsul já está na agenda do setor neste mês. A feira realizará uma série de lives com marcas e profissionais, abordando diferentes temáticas do segmento por meio digital. A primeira acontecerá às 19h da próxima quarta-feira, no canal da feira no YouTube, sobre "O que você precisa saber de cabos elétricos para comprar e instalar com segurança".

Uso da telemedicina

O Grupo Oncoclínicas passou a contar com uma plataforma exclusiva para a prática da telemedicina. O sistema (www.octelemedicina.com.br) é usado pelos 850 médicos do corpo clínico em todo o Brasil, inclusive em Canoas e Porto Alegre. A telemedicina foi regulamentada pelo governo federal em abril para consultas on-line durante o período da pandemia.

Reabertura de hotel

Já está em funcionamento o Laghetto Stilo Higienópolis de Porto Alegre, atendendo a todos os protocolos de higiene e segurança, e após treinamento de seus funcionários com profissionais de saúde. Ele opera com a capacidade máxima permitida de 50% dos 104 apartamentos. O grupo já reabriu cinco de suas 10 unidades.

Mais energia solar

O Brasil terminou 2019 com 4,5 GW de capacidade solar instalada, acréscimo de 2,1 GW só no ano, puxado pelo crescimento da geração distribuída. A fonte solar fotovoltaica foi a que mais cresceu na matriz elétrica brasileira em 2019, avanço de 88%, bem à frente da eólica (7%) e da hidrelétrica (5%), segundo o novo relatório da rede REN21, que acompanha a evolução das fontes renováveis.

Doação da Ticket Log

A Ticket Log acaba de doar ao Hospital Lauro Réus, de Campo Bom, onde tem um escritório com 800 funcionários - em parceria com a Pague e Leve e o Instituto Cultural Floresta -, equipamentos de proteção individual (EPIs) para os profissionais que atendem pacientes com sintomas da Covid-19. São 15 mil pares de luvas, 50 protetores faciais, 10 mil máscaras triplas descartáveis, 250 litros de álcool em gel e mais dois respiradores de ventilação mecânica do tipo invasivo.

Acompanhamento remoto de pacientes

Uma tecnologia lançada em junho de 2019 na Unisinos, durante a celebração dos 50 anos da universidade, pode ser muito útil para ser utilizada nesta pandemia. É o System-in-Package (SIP), que serve para rastrear e monitorar pacientes e equipamentos remotamente, com o acompanhamento de temperatura ou outros sinais vitais, além de indicar a localização do paciente e informar para uma central ou médico sempre que algum desses sinais mostrar variação anormal ou sair do controle. O SIP funciona através da infraestrutura das redes de telefonia celular e o provedor de serviços para internet das coisas, parceria entre a HT Micron e itt Chip, instaladas no Tecnosinos.