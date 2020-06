Quando se massificaram os pagamentos com cartões de crédito e débito, anos atrás, a expectativa que se criou era de que o dinheiro vivo (cédulas e moedas) seria substituído pelo "plástico". Pois o futuro já não é mais este. Agora, e cada vez mais, serão as transferências bancárias ou os pagamentos instantâneos. Tanto que o Banco Central do Brasil anunciou para novembro o início da simplificação do sistema que funcionará 24 horas do dia e sete dias da semana, conhecido por PIX, através do QR Code, que dispensa a necessidade de digitar o número da agência e da conta. Pois, no começo desta semana, o WhatsApp anunciou que, a partir de agora, vai poder exercer também esta função de transferir valores monetários.

Recuperação judicial

O escritório Medeiros & Medeiros de Porto Alegre, com unidades em Novo Hamburgo, Caxias, São Paulo e Blumenau, que tem na trajetória processos de recuperação da Ecovix, Artecola e Estaleiro EAS, está entre os líderes em reestruturação da América Latina. Tanto que figura no relatório do primeiro trimestre de 2020 da Debtwire, que acompanha os mercados de dívida globais.

Univates em 3D

A Univates disponibiliza um tour virtual em 3D aos interessados em conhecer sua estrutura. O recurso, disponível desde 2012, agora conta com toda a infraestrutura da instituição, o que pode ser visto no link univates.br/tour.

Fast-food de waffle

Em menos de 10 dias de operação em Gramado, a The Waffle King já recebeu 600 cadastros de interessados em franquia, vindos do Brasil, dos EUA e da Europa. Trata-se do primeiro fast-food de waffle do Brasil e da América Latina. Segundo seu idealizador, o empresário Anderson Suiz, o modelo foi desenvolvido nos últimos dois anos e oferece duas alternativas.

Geração solar nos EUA

Apesar da pandemia, a geração solar nos EUA aumentará em um terço neste ano. Segundo a Reuters, serão instaladas mais 18 GW de capacidade, apesar da queda na demanda devido à Covid-19.

Reposicionamento na pandemia

A pandemia de coronavírus mudou a forma de atuação de muitas empresas e profissionais, que se viram obrigados a migrarem para o mundo digital da noite para o dia. Pensando nesta nova realidade, o fotógrafo Igor Azevedo criou o projeto O Poder da Foto. A ideia é auxiliar via fotografia pensada e estudada o reposicionamento junto ao mercado. Azevedo faz um trabalho de pesquisa com o cliente, analisa seu perfil e estuda maneiras de como, através de fotos, os objetivos serão alcançados. "A gente se viu no momento em que o mercado está nas redes sociais. E as fotos no mundo virtual são fundamentais. O profissional, com uma boa imagem, um serviço com uma foto que realmente venda credibilidade, tem um resultado muito melhor nos dias atuais", afirma.