A chegada de novo atacarejo

A rede Comercial Zaffari, de Passo Fundo, inaugura na próxima terça-feira no bairro Igara de Canoas sua nova loja no formato de centro de compras que prioriza preços baixos e descontos exclusivos para cadastrados no clube de vantagens. É a entrada do Stock Center na área metropolitana do estado, onde a empresa abrirá mais dois atacarejos ainda neste ano. A loja tem 11 mil metros quadrados de área construída e 5 mil de área de vendas, 48 caixas de atendimento e 498 vagas de estacionamento. É a 12ª. Loja da bandeira Stok Center, somando 22 lojas da rede Comercial Zaffari, empresa gaúcha com 63 anos de história e a 4ª maior rede de supermercados do estado segundo o ranking Agas. O Stok Center Canoas gera 200 empregos diretos na cidade, compondo o quadro de 2,8 mil colaboradores da Comercial Zaffari.

Avançando na região

Comercial Zaffari já tem uma loja de supermercado convencional em Porto Alegre, no bairro Três Figueiras. Mas a anunciada abertura ainda este ano de três lojas atacarejos na área metropolitana indica maior avanço sobre a região, com grande capacidade competitiva, porque funcionam no sistema de compras sel-service onde o cliente empacota as compras, além da maioria dos produtos virem direto da indústria.

Escrituração contábil

Especialistas das áreas Tributária e Societária da PwC Brasil vão abordar as principais novidades relacionadas às escriturações Contábil Digital e Fiscal em webcast gratuito nesta quarta-feira, às 9h. Entre os temas, as alterações da legislação tributária decorrentes da Covid-19. O acesso dos interessados é através do site da PwC Brasil.

Treinamento on-line

A Vipal Borrachas aproveitou o isolamento social para aperfeiçoamento profissional de seus colaboradores. Suas equipes comercial e técnica no Brasil e exterior recebem diariamente treinamentos on-line sobre temas relacionados ao negócio e ao segmento de reforma de pneus via Univipal, universidade corporativa.

Cerveja descomplicada

Uma das cervejarias artesanais pioneiras no Estado, a Factory Beer de Sapucaia do Sul se apresenta ao mercado repaginada. Após um estudo de branding, ela adota o slogan "Aprecie com descomplicação", devolvendo ao consumidor a facilidade e a leveza na apreciação de cervejas artesanais. É para descomplicar o segmento. O trabalho é assinado por Felipe Schmitt-Fleischer Estratégia de Marcas e o Estúdio Gilnei Silva. A nova marca já está na nova linha versão em lata, nos estilos Export, Pilsen e American Ipa.

Vinhos também em lata

Uma novidade no mercado vinícola brasileiro: a chegada de vinhos em lata da chilena Santa Rita em duas variedades - Sauvignon Blanc e Rosé - após seu lançamento no mercado interno do exportador. A justificativa é sua praticidade para armazenar e carregar e volume ideal para consumo: equivalente a um terço da garrafa. Terá aceitação?

O teletrabalho no pós-pandemia

O teletrabalho, ou home office, como se prefere dizer hoje, não é novidade. Tanto que está sendo a alternativa para evitar a paralisação ainda maior da economia brasileira e mundial e que por certo veio para ficar e avançar. Segundo a Sociedade Brasileira de Teletrabalho, no ano passado, 45% das empresas já permitiam alguma espécie de home office. Mas era visto como privilégio. "Agora, passará a ser considerado modelo de trabalho", diz Leonardo Berto, da consultoria de RH Robert Half. As empresas irão repensar, por exemplo, a necessidade de manter escritórios grandes e caros - o que deve diminuir o trânsito, a poluição e o consumo de energia.